Перелеты из Нижнего Новгорода в Сухум субсидируют из городского бюджета

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект постановления о субсидировании авиаперелетов в Сухум. Возмещение части затрат авиаперевозчику из бюджета Нижнего Новгорода должно повысить туристическую привлекательность российского города, отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный размер субсидии составит 5 тыс. руб. на каждого прилетающего и на каждого вылетающего пассажира. Перевозчику планируют компенсировать часть затрат, учтенных в стоимости оборотных рейсов из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии.

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум планируют запустить в 2025 году. Мэр Юрий Шалабаев отмечал, что нижегородские чиновники ведут переговоры с авиакомпаниями, которые заинтересованы в авиаперевозках по новому направлению.

Владимир Зубарев