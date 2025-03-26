Инфляция в Ростовской области достигла 10,2%

Годовая инфляция в Ростовской области в феврале 2025 года достигла 10,2%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России. В январе этот показатель составлял 9,97%.

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Базовая инфляция также выросла до 10,08% с 9,75% в январе. Инфляция в Ростовской области превысила уровень ЮФО (10,08%) и России (10,06%).

Цены на продукты питания увеличились на 13,88%, что выше показателя января (13,36%). Стоимость сыра выросла до 19,1% против 16,9% в январе. Цены на чай, кофе и какао подскочили до 9,96%, а на алкогольные напитки — до 13,3%. Рост цен на сахар замедлился с 7,9% до 5,1%.

Цены на непродовольственные товары увеличились до 5,60% после 5,46% в январе. Стоимость топлива моторного выросла до 9,66%, а на средства связи — до 2,8%. Рост цен на телерадиотовары снизился с 4,2% до 2,2%, а на инструменты и оборудование — с 12,5% до 9,2%.

Годовой прирост цен на услуги составил 11,04%, что не изменилось по сравнению с январем. Стоимость бытовых услуг выросла до 15,4% (с 14,8%), а в сфере культуры — до 20,4%. Рост цен на зарубежный туризм снизился до 7,4% против 11,5% в январе.

Тат Гаспарян