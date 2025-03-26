Замгубернатора Игорь Сорокин исключен из комиссии по лицензированию УК

Замгубернатора Игорь Сорокин исключен из состава комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами , соответствующий документ появился на официальном сайте правительства РО во вторник, 25 марта. Его место займет новый участник — замгубернатора Владимир Ревенко.

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Господин Ревенко будет так же исполнять обязанности председателя данной комиссии.

Игорь Сорокин, покинувший комиссию по лицензированию УК по - прежнему курирует вопросы, связанные с топливно-энергетическим сектором, жилищно-коммунальным комплексом и промышленностью.

Валентина Любашенко