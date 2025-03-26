Архангельский девелопер займется застройкой экс-мясокомбината «Самсон» в Петербурге

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик “Консоль”» из Архангельска переоформило на себя два разрешения на строительство, выданные на застройку 1,8 га на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге. Действие документов продлили до мая 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Росреестра, участки будущей застройки ранее сменили владельца. От компании «Самсон-мед» они перешли к руководителям инвестиционных паев ЗПИФК «Развитие А». По данным издания «Деловой Петербург», новый девелопер связан с архангельской группой «Аквилон». Согласно оценке специалистов, стоимость земли могла составить 2,5 млрд рублей.

Отметим, что для «Аквилона» земли «Самсона» на Московском шоссе, 13, являются знакомой локацией. В 2015 году, когда редевелопмент только начался, группа построила на территории бывшего мясокомбината четыре очереди жилого комплекса 4YOU. Всего с 2018 года на бывших участках «Самсона» возвели более 700 тыс. кв. м. недвижимости.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым владельцем торгового центра «Адмирал» на Малой Морской улице, 4-1, стало акционерное общество «Независимая финансовая группа». Продавцом выступила компания «Петро Мир», которую связывают с миллиардером Михаилом Мирилашвили. Стоимость сделки не раскрывается.

Андрей Маркелов