На интеллект закладывают мощности

Российский рынок дата-центров (центров обработки данных — ЦОД) в 2025 году сталкивается с серьезными вызовами: ограниченный доступ к современным технологиям, дефицит квалифицированных кадров, высокая стоимость заемных средств — все это замедляет развитие отрасли в РФ. Однако спрос на вычислительные мощности в стране продолжает расти, опережая предложение, во многом благодаря активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных секторах бизнеса. По прогнозу экспертов, рост рынка ЦОДов до 2028 года в России будет составлять более 10% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Наращивая объемы

Объемы данных, которые сегодня генерируются в мире, растут рекордными темпами. В International Data Corporation (международная исследовательская и консалтинговая компания) подсчитали, что глобальный объем данных к 2025 году достигнет 175 зеттабайт. Это в 2,7 раза превышает уровень 2020-го. Причин такой динамики несколько. Среди них — рост количества подключенных к интернету IoT-устройств. По прогнозам Statista, к 2030 году их число превысит 29 млрд, а каждое такое устройство генерирует массивы данных. Облачные технологии также увеличивают объемы хранимой и передаваемой информации. Например, только YouTube ежеминутно загружает более 500 часов видеоконтента.

Предполагается, что объем данных каждый год будет прирастать на 25–30%, данные от машин и устройств IoT будут расти быстрее всего — до 40% в год, объем данных, требующих аналитической обработки, увеличится в 2,5 раза, а трафик между дата-центрами вырастет на 60%. Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2028 году объем данных может увеличиться еще в три-четыре раза. И это создаст колоссальную нагрузку на существующую инфраструктуру хранения и обработки информации. Ключевым фактором, влияющим на развитие инфраструктуры хранения данных, эксперты рынка назвали искусственный интеллект: при работе с ним растут требования к вычислительным мощностям, а задачи, связанные с ИИ, требуют обработки огромного объема информации.

Все перечисленные факторы становятся сегодня причиной стремительного роста потребности в дата-центрах, которые должны обеспечивать надежное хранение и обработку информации. По данным Synergy Research Group, за последние пять лет количество сверхкрупных дата-центров (гиперскейл-ЦОДов) в мире выросло вдвое и на начало 2024 года перевалило за тысячу. Судя по прогнозам, в следующие четыре года общая мощность гипермасштабных центров обработки данных в мире снова удвоится. Причем технология генеративного ИИ считается основной причиной такого роста.

Высокая нагрузка

Все более заметным становится влияние ИИ на рынок дата-центров и в России, хотя этот процесс развивается с некоторыми особенностями по сравнению с глобальными трендами. Впрочем, спрос на мощности дата-центров в России растет темпами, не уступающими мировым. По данным исследования аналитической компании iKS-Consulting («Российский рынок коммерческих дата-центров 2024»), рост числа стойко-мест в России в 2022 году составил 10,8%, в 2023-м — 20,7%, в 2024-м — более 17%. Даже по пессимистическому прогнозу в 2025 году российский рынок вырастет еще на 11,6%. В России, как и во всем мире, компании все чаще внедряют ИИ-решения в свои бизнес-процессы, что приводит к увеличению спроса на услуги дата-центров. Это касается как крупных игроков, таких как банки, телеком-операторы и ритейлеры, так и среднего бизнеса, который начинает использовать ИИ для анализа данных, автоматизации и улучшения клиентского опыта. Кроме того, развитие ИИ-технологий в России стимулируется государственными инициативами, одной из которых является национальная программа «Цифровая экономика». Это создает дополнительный спрос на инфраструктуру для хранения и обработки данных, включая облачные платформы и специализированные ЦОДы, предназначенные для выполнения конкретных задач или работы с определенными типами данных.

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По словам директора департамента инженерных и мультимедийных систем компании «Крок» Сергея Паукова, тенденция последних лет — стремительный рост спроса на вычислительные мощности: как на создание собственных дата-центров, так и на арендные предложения. «Места в ЦОДах раскупаются еще на этапе строительства. И если еще три года назад дата-центры строили в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь география проектов существенно расширяется. В условиях развития ИИ и новых сервисов нехватка стойко-мест и мощностей никуда не денется»,— утверждает он. Искусственный интеллект становится одним из факторов, определяющих конкурентоспособность дата-центров. Компании, которые смогут предложить клиентам не только мощности для хранения данных, но и интеллектуальные решения для их обработки, получат значительное преимущество.

«Общий тренд внедрения цифровых решений в бизнесе —это практически всегда работа с большими данными, поставщиками которых может быть интернет вещей, системы промышленной автоматизации, а также потребность в значительных вычислительных ресурсах, например в случае применения систем машинного зрения или генеративного ИИ,—считает партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.— Таким образом, цифровизация вообще и развитие ИИ в частности выступают мощным драйвером ввода в строй новых вычислительных мощностей, строительства и расширения существующих ЦОДов».

При этом требования заказчиков к характеристикам ЦОДов меняются с учетом работы с ИИ. Директор департамента «Облака и данные» компании «Рексофт» Руслан Заединов отмечает, что фактором, который играет ключевую роль в развитии рынка, становится новая плотность размещения оборудования в стойке. «Вся микроэлектроника является идеальной машиной по переводу электричества в тепло. Если раньше серверы устанавливались с плотностью до 10 кВт на стойку, то сейчас требования достигают 20–40 кВт и даже 60 кВт на стойку»,— поясняет он. Поэтому создание технологических решений, которые позволят безопасно подвести такую мощность в виде электричества и отвести в виде тепла, требует огромной изобретательности от проектировщиков и строителей дата-центров. Это также требует принятия на себя серьезной ответственности вендорами инженерного оборудования, а также совершенно новых подходов со стороны служб эксплуатации дата-центров. Поэтому работа инженеров-проектировщиков сейчас в основном сосредоточена вокруг этого нового требования — уплотнения энергии, говорит Руслан Заединов.

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Таким образом, проектирование и строительство высоконагруженных ЦОДов, способных обеспечивать бесперебойную работу критически важных IT-систем,— один из трендов современного российского рынка, считают отраслевые эксперты. Компании стремятся иметь инфраструктуру, способную выдерживать значительные вычислительные нагрузки, особенно в условиях роста объемов данных и широкого внедрения ИИ. Например, стойки для серверов, используемых в ИИ, должны отличаться высокой плотностью энергопотребления. Так, стандартные серверные стойки потребляют 5–15 кВт, облачные и высоконагруженные ЦОДы — 10–15 кВт на стойку, потребление в гиперскейл-ЦОДах и ИИ-стойками может достигать 30–100 кВт из-за работы мощных GPU и AI-обработки данных, оценивают в отрасли. Если инженерная инфраструктура ЦОДа не рассчитана на такие показатели, возрастает риск сбоев. Для размещения высоконагруженных серверов дата-центр должен обеспечивать стойки с гарантированным энергоснабжением от 25 кВт и выше.

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Также в качестве заметных изменений с ростом использования ИИ на российском рынке ЦОДов эксперты относят увеличение спроса на edge-вычисления — обработку данных ближе к источнику их генерации. Это особенно актуально для таких отраслей, как промышленность, транспорт и телекоммуникации, где требуется минимальная задержка при обработке информации. В результате в России начинают появляться небольшие региональные дата-центры, которые обеспечивают локальную обработку данных и снижают нагрузку на централизованные ЦОДы.

Как подтверждает Руслан Заединов, строительство ЦОДов сегодня происходит ближе к источникам энергии. В России есть как энергодефицитные регионы, так и регионы с избытком электроэнергии, например Иркутская область, Красноярский край, Республика Хакасия, где уже реализуются проекты по строительству дата-центров. «В целом заказчики понемногу отказываются от идеи, что дата-центр, который их обслуживает, должен быть рядом. Они понимают, что он может быть и в другом городе, и даже в другом регионе,— добавляет он.— Этому способствует в том числе развитие облачных провайдеров: мы можем не знать, где расположена серверная мощность того или иного облачного центра, но пользуемся его услугами. Это, в свою очередь, способствует постепенной миграции ЦОДов в более энерговооруженные регионы и регионы с более благоприятным климатом».

Отложенный спрос

Аналитики iKS-Consulting утверждают, что в ближайшие несколько лет дата-центры в России останутся в дефиците. Сергей Пауков из «Крока» полагает, что это реалии не только российского, но и мирового рынка. Он допускает, что в России реализация проектов по строительству ЦОДов в текущих условиях осложняется повышением ключевой ставки ЦБ, непредсказуемым курсом валют, логистическими особенностями в случае использования зарубежного оборудования. Тем не менее он не видит причин, по которым компании приостанавливали бы свои проекты в обозримом будущем. «Конечно, учитывая дорогие деньги из-за роста ключевой ставки, может возникнуть тенденция на экономию ресурсов и средств, повышение из-за этого рисков, длительное принятие решений. Но дата-центры будут проектироваться, строиться и запускаться. Также будет наращиваться вычислительная мощность уже действующих ЦОДов. Даже по пессимистичному сценарию аналитиков — в условиях роста экономического давления, стоимости оборудования и материалов, банкротства компаний и т. д.— рост рынка ЦОДов до 2028 года будет составлять 10,5% в год».

Вполне благоприятный прогноз, хотя и с отложенным спросом предсказывает российскому рынку ЦОДов и Руслан Заединов: «В 2024-м вводились в эксплуатацию новые площадки, но они были спроектированы несколькими годами ранее без учета современной тенденции на внедрение ИИ и рост данных. И сегодня запуск масштабных проектов, отвечающих современным требованиям, тормозится высокой ключевой ставкой. Как только эти тучи рассеются, мы увидим высокий спрос, отложенный ранее».

Если говорить о такой актуальной проблеме для сферы IT, как дефицит кадров, то, по мнению Руслана Заединова, это также не станет фактором замедления для развития российского рынка. «В масштабах такой страны, как РФ, и в рамках текущих задач по локализации технологий размеры рынка дата-центров в России довольно малы по любому критерию,— поясняет он.— Суммарная мощность всех российских коммерческих дата-центров, согласно отчету iKS Consulting, в 2024 году составила 841 МВт, что почти в два раза меньше суммарной мощности, например, четырех крупнейших ЦОДов только одного из американских провайдеров — Switch (около 1,4 ГВт). Поэтому двухзначный рост темпов рынка в абсолютных числах невелик, и инженерные команды в России легко закрывают его своими силами. При этом текущий дефицит специалистов в некоторых областях объясняется борьбой за наиболее квалифицированные кадры между разными командами».

Сохранятся и проблемы, вызванные западными санкциями, которые сдерживают технологическое развитие российской IT-отрасли. Однако, по оценке Тимофея Хорошева, этот фактор сегодня также нельзя назвать критическим для российских строителей дата-центров: «Отечественная технологическая отрасль достаточно быстро перестроилась после ухода западных вендоров. Она либо перешла на доступные аналоги приемлемого качества, либо научилась преодолевать санкционные барьеры для экспорта технологического оборудования в Россию в зависимости от его типа и класса».

Константин Анохин