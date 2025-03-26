В Крыму количество самозанятых в 2024 году выросло почти на 28%

В Крыму количество действующих самозанятых в 2024 году выросло до 161,5 тыс. человек, что на 27,6% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в министерстве экономического развития республики.

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«Среди основных видов деятельности самозанятых ремонт и строительство, аренда квартир и услуги по временному проживанию, маркетинг и реклама, перевозка грузов, производство продукции и др.»,— добавили в ведомстве.

Рост количества самозанятых в министерстве связывают с эффективностью мер господдержки. В 2019–2024 годах в республике реализовывали региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма предоставляет льготный микрозаем «Самозанятый» (процентная ставка на данный момент составляет 10,5% годовых, взять можно от 50 до 500 тыс. руб. на срок от 6 до 36 месяцев). За период с 2021 по 2024 год выдано 147 таких кредитов на общую сумму 65,9 млн руб.

В рамках регионального проекта НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах. В 2024 году этой возможностью воспользовались 1,2 тыс. человек, что на 72,8% больше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич