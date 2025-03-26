Краевые власти разрешили повысить высоту застройки для апарт-комплекса на улице Советской

Правительство Пермского края утвердило решение повысить высоту застройки на земельных участках по ул. Советской, где предприниматель Борис Кардашов рассчитывает запустить апарт-комплекс. Как указано в постановлении правительства, на двух участках по ул. Советской, 30а и 32, установят подзоны территориальных зон обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 в девять этажей и нулевой коэффициент плотности застройки. Сейчас на территориях по указанному адресу можно размещать здания не выше шести этажей.

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На участках по ул. Советской, 30а и 32, расположены незавершенное здание гостиницы и объект культурного наследия «Дом Третьяковой». Территории под зданиями имеют площадь 2,1 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м соответственно. Эти активы приобрел в конце 2020 года на торгах предприниматель Борис Кардашов. В памятнике архитектуры на ул. Советской, 32, работают ресторан «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж», а из недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а, бизнесмен хочет сделать апарт-комплекс Apart Perm City. Здание на ул. Советской, 30а, возведено девятиэтажным. Однако объект так и не введен в эксплуатацию из-за того, что его высота превышает установленные предельные параметры для этого участка в шесть этажей. Повышение высотности застройки на ул. Советской, 30а, позволит предпринимателю ввести строение в эксплуатацию.

Как отмечал ранее Борис Кардашов «Ъ-Прикамье», запустить апарт-комплекс предполагается во втором квартале 2025 года.