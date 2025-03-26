Обвиняемый по делу о коррупции генерал Шамарин ходатайствовал об отправке на СВО

Бывший заместитель начальника Генштаба—начальника Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенант Вадим Шамарин подал два ходатайства об отправке в зону СВО. Он подал соответствующие заявления в Минобороны, однако не получил ответа, рассказал «Ъ» адвокат генерала.

«Я считаю, что Вадим Анатольевич должен быть на свободе и, будучи профессиональным военным, участвовать в СВО, принося пользу Родине»,— заявил корреспонденту «Ъ» защитник господина Шамарина.

Господин Шамарин обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он получал деньги от руководства пермского телефонного завода «Телта», общая сумма взяток составила 36 млн руб. Коммерсанты, которые заключили с Минобороны контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб., платили генералу «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство.

Фигурант полностью признал вину, а также заключил сделку со следствием, сообщив о других ранее не известных следствию преступлениях. За последнее он вправе рассчитывать на половину от максимально возможного срока. Адвокаты генерала сказали «Ъ», что будут просить назначить господину Шамарину минимальный или даже условный срок. Они утверждают, что за время службы генерал не нажил никаких богатств.

Подробности — в материале «Ъ» «Связиста осудят по-особому».