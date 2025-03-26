Погрузка на сети ОАО РЖД в первом квартале может упасть на 5,5%

ОАО РЖД ожидает спада погрузки по итогам первого квартала на 5,5%. Об этом сообщил заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД Валерий Баккал в ходе конференции «PRO//Движение. Южный Урал».

«Мы на текущий момент в абсолютном выражении грузим ниже уровня прошлого года,— цитирует его ТАСС.— Февраль закончили со снижением на 5,5%, март ожидается в таком же тренде снижения погрузки». Господин Баккал подчеркнул, что погрузка снижается в большей степени во внутрироссийском сообщении. «В экспорте мы везем плюсом 2,9%, и этот темп продолжаем поддерживать»,— добавил он.

В прошлом году в первом квартале ОАО РЖД погрузило 295,9 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Таким образом, с учетом лишнего дня в 2024 году погрузка в первом квартале может составить около 276,5 млн тонн.