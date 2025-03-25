Умерла актриса Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи малыши»

Актриса Галина Марченко скончалась в возрасте 88 лет. Она с 1998-го по 2016 год озвучивала роль Каркуши — персонажа из телевизионной передачи для детей «Спокойной ночи, малыши». О смерти актрисы сообщили на сайте программы.

«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму"»,— написали на сайте программы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина при Академическом Малом театре в 1959 году. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра, а потом, в 1975 году, пришла на Центральное телевидение, где освоила технику работы с куклой. Ее голосом эпизодически разговаривали Хрюша и Степашка, а кроме того, с 1984 по 1992 годы она озвучивала персонажа Мишутку. Коллектив детской передачи и компании «АВМ Медиа» принесли соболезнования родным и близким Галины Марченко.