РФ сохранила в себе энергию

Россия сокращает экспорт электроэнергии в первые месяцы 2025 года, продолжая, таким образом, тенденцию, зафиксированную по итогам прошлого года. Поставки в Китай, уже ставшие рекордно низкими в 2024 году, продолжают падать из-за энергодефицита и роста потребления на Дальнем Востоке. А на экспорте в Казахстан, который стал основным покупателем российской электроэнергии, сказался слабый внутренний спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай за январь—февраль 2025 года сократился на 18%, до 130 млн кВт•ч, по данным таможенной статистики КНР. Стоимость поставок снизилась на 20%, до $5,92 млн. Средняя стоимость поставки 1 кВт•ч — около $0,045. Поставки в Казахстан за январь (последние доступные данные) снизились до 253,5 млн кВт•ч, следует из информации Бюро национальной статистики республики. В январе 2024 года Казахстан закупил в РФ 354 млн кВт•ч, сообщали “Ъ” в Минэнерго республики. Таким образом, год к году поставки сократились на 28%.

По итогам 2024 года экспорт электроэнергии из России снизился на 17,6%, до 8,53 млрд кВт•ч, сообщали в «Интер РАО» (оператор экспорта—импорта электроэнергии в РФ). Снижение показателя в основном связано с сокращением экспорта в Китай на 70%, до 0,9 млрд кВт•ч. Объем поставок в КНР стал самым низким за всю историю: в 2010–2020 годах среднегодовой объем экспорта электроэнергии в страну находился на уровне 3 млрд кВт•ч. Главным ограничивающим фактором стал дефицит мощностей в энергосистеме Дальнего Востока, откуда идет экспорт в КНР (см. “Ъ” от 19 декабря 2024 года).

Первое место по объемам экспорта электроэнергии из России в 2024 году занял Казахстан, закупивший 4,6 млрд кВт•ч, за ним следовала Монголия, получившая 1,3 млрд кВт•ч. В «Интер РАО» отказались от комментариев.

Сокращение экспорта в Казахстан в январе объясняется снижением спроса на электроэнергию в республике, считают в СКМ.ПРО. При этом, добавляют аналитики, в январе—феврале плановый переток в Казахстан относительно аналогичного периода предыдущего года увеличился на 102% при снижении фактического сальдо-перетока на 28%, согласно оперативным данным «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). Причиной повышения планового перетока, указывают в СКМ.ПРО, могло стать снижение плановой выработки казахских станций: ГРЭС Топар на 63% и ЕЭК на 45%.

Поставки электроэнергии в Китай, по данным СО, в январе относительно 2024 года сократились на 22%, в феврале — на 48%. «В январе рост спроса на Дальнем Востоке опережал прирост предложения, а в феврале при почти неизменном объеме потребления наблюдалось сокращение объема производства»,— поясняют такую динамику в СКМ.ПРО.

Менеджер практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинга» Сергей Ермилов связывает сокращение импорта электроэнергии из РФ Казахстаном с ростом выработки на электростанциях из-за ввода в эксплуатацию новых объектов. По его подсчетам, поставки электроэнергии из РФ по итогам 2024 года обеспечили около 2,6% совокупного потребления Казахстана. «Сравнивая структуру импорта—экспорта электроэнергии за прошлый год с данными за январь, можно сказать, что доля поставок из РФ в общем объеме потребления электроэнергии в Казахстане снизилась до 1,8%»,— приводит оценку аналитик.

Средняя цена импортируемой Казахстаном из РФ электроэнергии — около 1,34 руб. за кВт•ч, но она увеличивается при покупке в пиковые часы или сверхустановленного лимита. Так, средняя цена электроэнергии, импортируемой Казахстаном из России в рамках неплановых перетоков, увеличилась к началу 2025 года на 47% по сравнению с началом 2024 года, подсчитал аналитик.

Несмотря на снижение импорта из РФ в январе 2025 года, Сергей Ермилов ожидает, что дефицит электроэнергии в Казахстане усугубится и составит 5,7 млрд кВт•ч, что почти в три раза выше аналогичного показателя годом ранее. «Учитывая ограниченные возможности поставок электроэнергии из Кыргызстана и Узбекистана, покрывать дефицит планируется в основном за счет увеличения импорта из России. В случае реализации прогноза поставки российской электроэнергии в Казахстан могут вырасти в текущем году на 77%, до 5,5 млрд кВт•ч»,— прогнозирует он.

Анна Тыбинь