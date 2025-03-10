Энергорынок генерирует цены

Цены на оптовом рынке электроэнергии в европейской части РФ и на Урале продолжают расти. 7 марта котировки достигли годового максимума — 2,195 тыс. руб. за 1 МВт•ч. На это повлияло снижение выработки со стороны АЭС и ВИЭ, аналитики ожидают дальнейшего роста из-за индексации цен на газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) с поставкой 7 марта достигли пика с начала этого года — 2,195 тыс. руб. за 1 МВт•ч, следует из данных «Администратора торговой системы». Речь идет о ценах на рынке на сутки вперед (РСВ) — бирже, где крупные покупатели приобретают реально выработанные мегаватт-часы с поставкой на следующий день. Цены с поставкой 8–9 марта немного снизились, поскольку на выходных, как правило, оптовым покупателям требуется меньше электроэнергии. Это касается цен для коммерческих потребителей, тарифы для населения регулируются государством.

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне растут с начала февраля. По данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков), в минувшем месяце индекс РСВ сформировался на уровне 1,994 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что на 8,2% выше значения за январь. В регуляторе сообщили “Ъ”, что по сравнению с январем в феврале этого года спрос с учетом перетока из зоны вырос на 3,9 ГВт•ч. В структуре предложения наблюдалось снижение выработки ВИЭ на 0,1 ГВт•ч и АЭС на 1,9 ГВт•ч, но увеличились объемы выработки ГЭС и ТЭС. «В итоге относительно эффективное предложение возросло в меньшей степени, чем спрос с учетом перетока, разница составила 1,4 ГВт•ч»,— пояснили в «Совете рынка».

Рост цены, как говорят в регуляторе, наблюдался во всех регионах ценовой зоны, но более выражен был в ее западной части — в среднем на 10,1% выше, чем в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада, где оборудование АЭС выводили в ремонты, в том числе энергоблок №6 Ленинградской АЭС. В западной части наблюдался и основной рост спроса.

По подсчетам аналитиков СКМ.ПРО, индекс РСВ в европейской части России и на Урале в январе—феврале 2025 года вырос на 15% относительно предыдущего года, до 1,917 тыс. руб. за 1 МВт•ч в среднем. Среди причин роста аналитики выделяют повышение цен в заявках поставщиков на 11% за зимние месяцы после индексации цен на газ в июле 2024 года. По их данным, также снизилось предложение АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ и повысился на 98% переток во вторую ценовую зону (Сибирь и Дальний Восток) на фоне разгрузки ГЭС в Сибири. Кроме того, на 102% вырос экспорт в Казахстан. Более сильному росту цен препятствует снижение потребления электроэнергии на 2,3% на фоне теплой зимы, считают в СКМ.ПРО. «Снижения цен мы не ожидаем, с 1 июля вероятно повышение цен на газ для электростанций на 21,3%, что приведет к сопоставимому росту цен на электроэнергию в первой ценовой зоне»,— отмечают аналитики.

Ключевой ценообразующий фактор в первой ценовой зоне — стоимость газовой тепловой генерации, говорит Сергей Роженко из Kept, поясняя, что цена РСВ зависит от стоимости топлива и КПД станций, которые включены в данный момент. По его словам, на фоне теплой погоды раньше, чем положено, вероятно, были выключены ТЭЦ, работавшие в режиме ценопринимания (когда станции продают киловатт-часы по любой сформировавшейся на рынке цене), и для поддержания электрического режима одновременно включились старые паросиловые блоки с КПД примерно 35%.

Из-за государственного регулирования ценообразования во второй ценовой зоне объективные рыночные факторы сказываются на росте цен в первой ценовой зоне, и не только за счет части тарифа, связанной с расходами на систему выравнивания, считает Игорь Голенький из «Уралэнерготел». К этим факторам, по его мнению, относятся затраты на присоединение и восстановление энергосистемы новых регионов РФ, договоренности с Абхазией о гуманитарных поставках электроэнергии, включение в первую ценовую зону Архангельской области и Коми с их непростыми географическими особенностями и большими расстояниями линий электропередачи. «Тенденция на постепенное увеличение стоимости продолжится»,— ожидает аналитик.

Анна Тыбинь