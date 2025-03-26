Широкое засталье

По итогам февраля почти все страны — крупнейшие производители стали, на десять из которых приходится 80% выплавки металла в мире, сократили производство. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в России выплавка снизилась на 3,4% год к году. Скорого восстановления производства участники рынка и аналитики не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Темпы сокращения производства стали в России в феврале оказались на среднемировом уровне, следует из обзора Всемирной ассоциации стали (WSA). По оценкам организации, за месяц выплавка стали в РФ снизилась на 3,4% год к году, до 5,8 млн тонн. Производство в 69 странах, которые предоставляют данные WSA, также сократилось в феврале на 3,4%, до 144,7 млн тонн. За два месяца выплавка в РФ сократилась на 2,5%, глобальная — на 2,2%.

Среди десяти крупнейших стран — производителей стали, на долю которых приходится более 80% выплавки металла в мире, восемь в феврале сократили производство. Исключением стали Индия и Южная Корея, где, согласно WSA, выпуск вырос на 6,3% и 0,7%, до 12,7 млн и 5,2 млн тонн соответственно. Индия остается в плюсе и по итогам двух месяцев.

Топ стран по производству стали в мире в январе—феврале 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Страна Объем выплавки (млн тонн) Изменение год к году (%) 1 Китай 166,3 -1,5 2 Индия 26,4 6,8 3 Япония 13,2 -7,5 4 США 12,9 -1,3 5 Россия 11,7 -2,5 6 Южная Корея 10,5 -2,8 7 Германия 6,1 -3,7 8 Турция 5,5 0,9 9 Бразилия 5,4 -13,1 10 Иран 4 -23,1 Открыть в новом окне Источник: Всемирная ассоциация стали (WSA).

Крупнейший мировой производитель стали Китай снизил в феврале выплавку на 3,3% год к году, до 78,9 млн тонн. За два месяца показатель снизился на 1,5%, до 166,3 млн тонн, по данным WSA. В этом году Китай может сократить производство стали на 50 млн тонн на фоне замедления экономической активности в стране, торговой войны с США и профицита металла на мировом рынке (см. “Ъ” от 14 февраля).

Потребление стали в Китае снизилось еще сильнее, так как экспорт из КНР вырос на 6,7% за первые два месяца по сравнению с прошлым годом, до 16,97 млн тонн, говорит собеседник “Ъ” в крупном производителе стали. При этом, отмечает источник “Ъ” в другой крупной металлургической компании, из-за снижения цен на сталь многие китайские производители сталкиваются с отрицательной рентабельностью экспорта.

В месячном сравнении российское производство стали в феврале снизилось на 1,7%, следует из данных WSA. У других стран — производителей стали темпы были выше. Так, в Китае производство стали к январю снизилось на 3,7%, в Японии — на 5,9%, в США — на 9%. «Северсталь», ММК, НЛМК, Evraz не ответили на вопросы “Ъ”.

Но признаков улучшения ситуации на российском рынке стали участники отрасли и эксперты не видят. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов относит к сохраняющимся сдерживающим факторам высокую стоимость заимствований, зависимость от внешних рынков и замедление активности на рынке жилья. Немного смогло поддержать российских производителей введение США заградительных пошлин на импорт стали. «Производство готового проката за первые месяцы года снизилось сильнее, это объясняется оживлением рынка экспорта полуфабрикатов на фоне пошлин Трампа»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Доцент кафедры экономики МИСиС Рафаэль Абдулов добавляет, что возможность маневрирования для металлургов ограничена рисками для потенциальных контрагентов даже из условно дружественных экономик и логистическими ограничениями внутри страны. Кроме того, ограничения на российский металл действуют уже достаточно долго, чтобы традиционные импортеры смогли перенастроить свои цепочки поставок, указывает он.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что по итогам первого квартала производство и потребление стального проката на внутреннем рынке продолжит снижаться. «Ожидаем незначительное сезонное оживление на строительном рынке. Однако общая негативная конъюнктура на рынках стали и сырья для ее производства грозит дальнейшим снижением производства и экспорта российской стали»,— поясняет он. По мнению Дмитрия Орехова, в среднесрочной и долгосрочной перспективе драйверами восстановления спроса на российскую сталь могут стать заказы из новых регионов, оживление спроса на первичном рынке недвижимости после ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики, а также расширение мер государственной поддержки отрасли.

Полина Трифонова