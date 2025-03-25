В казачьем хоре злоупотребили песней

В Краснодаре полиция расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны первого заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего. Следствие считает господина Захарченко причастным к необоснованному получению коллективом бюджетных средств на сумму 3,5 млн руб., а также к организации развлекательных мероприятий, не соответствующих уставу хора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко-младший

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко-младший

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полиция допросила первого заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Господин Захарченко-младший — родной внук и тезка гендиректора коллектива народного артиста России Виктора Захарченко, старейшего и наиболее авторитетного деятеля культуры в Краснодарском крае.

В минувшую субботу, 22 марта, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко-старшего с 87-летием.

Должность первого заместителя гендиректора государственного бюджетного учреждения Краснодарского края (ГБУ КК) «Кубанский казачий хор» Виктор Захарченко-младший занимает с 2020 года: он отвечает за производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность коллектива. По данным правоохранительных органов, Виктор Захарченко-младший, действуя из корыстной заинтересованности, организовал несколько концертных мероприятий с грубыми нарушениями финансовой дисциплины и устава ГБУ КК «Кубанский казачий хор». В частности, четыре выездных концерта хора, проведенных с мая по ноябрь 2022 года, были неправомерно включены в государственное задание, утвержденное министерством культуры края. Это привело к необоснованному получению и расходованию учреждением бюджетных средств на сумму 3,5 млн руб.

Кроме того, в апреле 2024 года Виктор Захарченко-младший организовал выездной концерт Кубанского казачьего хора для ограниченного круга лиц в одном из отелей Краснодара.

По мнению правоохранительных органов, участие хора в подобных развлекательных мероприятиях для физических и юридических лиц наносит вред репутации творческого коллектива, который в 2008 году решением законодательного собрания края был признан особо ценным объектом культурного достояния в области сохранения традиционной народной культуры. Таким образом, по мнению следствия, в действиях Виктора Захарченко-младшего усматриваются признаки злоупотребления полномочиями, повлекшего существенное нарушение прав и интересов ГБУ КК «Кубанский казачий хор».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю на запрос “Ъ” ответили, что интересующие редакцию сведения не подлежат разглашению в соответствии с нормами о защите персональных данных. В министерстве культуры Краснодарского края ситуацию также не комментируют. В приемной Виктора Захарченко-младшего “Ъ” пояснили, что у заместителя гендиректора сегодня обычный рабочий день, хор также работает в обычном режиме. По словам заместителя гендиректора учреждения Натальи Гуликовой (дочь Виктора Захарченко-старшего), на ближайшие дни намечена командировка господина Захарченко-младшего в Москву.

Кубанский казачий хор — крупнейший национальный казачий хор России, основан в 1811 году как певческий хор Черноморского казачьего войска.

В советское время был расформирован и воссоздан в 1969 году. Руководителем хора с 1974 года является Виктор Захарченко, который занимался изучением традиционного песенного и танцевального фольклора казачества, а затем вводил народные произведения в репертуар коллектива, делая их хитами. В репертуар хора входят казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских поэтов.

Ирина Соболева, Краснодар