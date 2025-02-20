Многодетным семьям Петербурга могут компенсировать стоимость обучения в колледжах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают предоставить многодетным семьям скидку на оплату среднего профессионального образования в размере 50%. Документ появился на сайте парламента.

Авторы инициативы предложили ежегодно начислять многодетным семьям выплаты для компенсации 50% стоимости обучения каждого ребенка. Речь идет об оплате услуг организаций среднего профессионального образования. Для начисления выплаты ребенок должен получать образование этого уровня впервые и учиться на «отлично».

Такая мера поддержка, как считают депутаты, будет способствовать повышению мотивации студентов к учебе на «отлично» по программам среднего профессионального образования. По информации комитета по образованию, в Петербурге насчитывается два человека, которые попадают под эти критерии. В связи с этим на поддержку многодетных семей из городского бюджета необходимо будет выделять ежегодно 140 тыс. рублей. Депутаты предложили ввести эту меру поддержки в действие с 1 января 2026 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что депутаты Петербурга намерены обязать все такси оборудовать машины детскими креслами.

Татьяна Титаева