Президент РФ Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой. Церемония прошла в рамках встречи главы государства с молодыми деятелями культуры в Екатерининском зале Кремля в День работника культуры 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова (справа) во время церемонии вручения премии для молодых деятелей культуры.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова (справа) во время церемонии вручения премии для молодых деятелей культуры.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ее мастерство — это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии, и это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета»,— цитирует господина Путина пресс-служба Кремля.

Помимо госпожи Шакировой лауреатами президентской премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей стали еще семь человек.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в марте прошлого года первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова была торжественно объявлена прима-балериной.

Андрей Цедрик