Разведка США: Россия не сможет одержать «полную победу» на Украине

В Вашингтоне считают, что Россия не сможет одержать «полную победу» на Украине. Об этом говорится в отчете разведки США. При этом американские разведслужбы полагают, что преимущество в российско-украинском конфликте останется за Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Несмотря на то, что президент России (Владимир. — "Ъ") Путин не сможет одержать полную победу, на которую он рассчитывал с начала крупномасштабного вторжения в феврале 2022 года, Россия сохраняет преимущество, поскольку изнурительная война на истощение играет на ее военное преимущество»,— говорится в тексте документа.

«Эта изнурительная война на истощение приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более высокие издержки»,— отмечается в докладе.

Авторы отчета утверждают, что «растущие расходы Москвы на оборону и инвестиции в оборонно-промышленный потенциал приведут к дальнейшему обеспечению высокого уровня производства критически важных средств, таких как артиллерия, ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты и планирующие бомбы». По мнению авторов доклада, это гарантирует России «преимущество в огневой мощи перед Украиной».

В отчете американской разведки также утверждается, что в свете российско-украинского конфликта для Соединенных Штатов сохраняются стратегические риски, такие как непреднамеренная эскалация конфликта, а также потенциальное применение ядерного оружия.

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Анастасия Домбицкая