ГД приняла в I чтении повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафа за несообщение в военкомат о смене места жительства. Сейчас он составляет 1-5 тыс. руб. В случае принятия закона диапазон повысят до 10-20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 21.5 КоАП в феврале 2025 года внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В ч.2 указанной статьи предусмотрены штрафы за несообщении сведений об изменении семейного положения, об образовании и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Проект предлагает выделить последнее правонарушение в отдельную часть статьи и установить за него штрафы до 20 тыс. руб.

В пояснительной записке авторы проекта называют текущие санкции «незначительными» и «несоизмеримыми» совершаемому деянию. Они также приводят статистику Минобороны, согласно которой в 2023 году по ст. 21.5 КоАП были привлечены к ответственности более 47 тыс. человек, из них 28,7 тыс. оштрафовали в основном на 1–5 тыс. руб. за несообщение о переезде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военкоматам просят передать за переезд».

Полина Мотызлевская