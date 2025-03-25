Туристам напомнили о скромности

Власти Бали ввели новые правила для туристов. Теперь иностранных граждан будут штрафовать за нескромную одежду и вызывающее поведение, в частности, нецензурную ругань и разбрасывание мусора. Об этом сообщает индонезийское издание Antara. Особое внимание местные чиновники уделили храмам и святыням: если отдыхающие нарушат правила при посещении таких объектов, им может грозить немедленная депортация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ

На первый взгляд, запреты кажутся жесткими, однако оттока приезжих ожидать не стоит, уверен гендиректор компании «Транс-шоу Тур» Сергей Назаров: «Россияне, как и британцы, и австралийцы часто ведут себя не очень корректно по отношению к местным жителям и традициям. Естественно, власти реагируют на это достаточно резко и пытаются каким-то образом людей привести в чувство. Запреты сильно не отразятся ни на туризме, ни на поведении гостей, потому что для того, чтобы приезжие вели себя нормально, нужно вводить более суровые правила. Но это никому не нужно, потому что тогда действительно может появиться отток. В данной ситуации это возможность немножко больше получать со штрафов и лишний раз напомнить людям, что нужно вести себя прилично».

Весной 2023 года губернатор Бали Вайан Костер уже вводил ограничительные меры. Тогда иностранным гражданам запретили неофициально работать и заниматься бизнесом. После переизбрания главы региона в ноябре 2024-го власти вновь приступили к ужесточению правил для приезжих. В частности, туристов обязали платить специальный сбор в размере $9. Тем не менее строгость местных законов компенсируется необязательностью их исполнения, рассказал предприниматель Тимофей Глухов, который живет на острове уже два года: «Не очень понятно, в чем новость. Например, лично я вез пассажира без шлема, и мне пришлось в итоге заплатить кучу денег. Могли выписать штраф, но я откупился, потому что коррупция здесь очень развита.

А по поводу того, что нельзя неофициально работать и заниматься предпринимательством, это чистая правда. Но также чистая правда еще в том, что никто это никак не может проверить.

Например, ты сидишь у себя в офисе или на вилле, работаешь удаленно, выполняя заказы. Сбор, скорее всего, давно хотели ввести уже этот, и я про него слышал. При въезде ты просто платишь $9, и все, никакой проблемы в этом я не вижу».

По данным индонезийских властей, за последние четыре года доля туристического сектора в ВВП страны выросла с 2% до 4,5%. Самым популярным направлением стал остров Бали: в 2024-м его посетили около 3,5 млн человек, а заполняемость местных отелей составила 70%.

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Никита Путятин