Бали оказался между двух стихий

Мощное извержение вулкана привело к отмене рейсов на Бали, пепел поднялся на высоту 8 км. ЧП произошло 20 марта на индонезийском острове Флорес. Уровень опасности в районе вулкана Левотоби повышен до максимального, четвертого по принятой в стране шкале. Кроме того, на большинство курортов обрушились ливни с ураганным ветром. 19 марта на Бали также произошли землетрясения. Местные СМИ сообщают о поваленных деревьях, снесенных крышах зданий и поврежденных храмах.

На островах сейчас довольно много российских туристов, в том числе и самостоятельных. Ассоциация туроператоров России выясняет, есть ли у них какие-то затруднения с вылетом, рассказал вице-президент объединения Артур Мурадян: «Надо понимать, что часть путешественников пользуются транзитной перевозкой, а не прямой. Нужно смотреть, как себя поведут иностранные авиакомпании в плане ограничений на полеты в связи с извержением вулкана. Есть туристы, которые туда добираются прямым рейсом, но у него не ежедневное расписание. Информации пока очень мало. Как показывает история и опыт, например, когда в Норвегии случилось извержение вулкана, это довольно сильно ударило по туристическим потокам и многие люди оказались заложниками ситуации. Но если из Европы можно было выбираться сухопутным транспортом, то покинуть Бали можно только на самолете.

Вместе с тем, если туристы не могут улететь, то и не могут прилететь, а значит, ситуация, что в отеле не будет места и надо будет кому-то выселяться, сама себя нивелирует. Так что остается самый сложный вопрос: кто будет платить за продление вынужденного нахождения в отпуске? Но российские операторы обычно берут эти расходы на себя. Это стандартная деловая практика. А вот что касается самостоятельных туристов, то во многом все зависит от них самих. Как они договорятся с объектами размещения о продлении, так и будет ситуация выглядеть».

Национальное геологическое агентство Индонезии сообщило, что ЧП стало следствием десятков более мелких извержений, происходивших с 13 марта. Местные жители говорят о плотном облаке черного вулканического пепла. Власти провинции Бали призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность из-за экстремально неблагоприятных погодных условий. На большинство курортов обрушились ливни с ураганным ветром. Синоптики предупредили также о вероятности образования волн высотой до 4 м. Рыбаков, серферов и отдыхающих на пляжах попросили быть осторожнее. Информации о том, когда возобновятся вылеты с острова нет, говорит путешественница Александра:

«Мне нужно было возвращаться домой уже завтра, и пришла эта информация, что на Флоресе случилось извержение вулкана. Соответственно, рейсы по таким направлениям, как Малайзия, Таиланд, Австралия, Сингапур, недоступны. Поэтому я просто жду, все время проверяю информацию. Написала в службу поддержки авиакомпании, но мне пока не ответили. Мне важно понимать, как долго придется сидеть в аэропорту. Здесь он, конечно, достаточно комфортный и удобный, но находиться там долго, 10-20 часов, нет смысла. Возможно, я куплю новый билет и побуду на Бали еще два-три дня. Это ломает планы: мой муж вовремя не получит подарок, который я ему привезу, а в воскресенье у него День рождения. Авиабилеты на самом деле не дорогие. Но, безусловно, для людей, у которых долгие перелеты, например, Бали-Куала-Лумпур-Москва, все это не очень приятно».

Вулкан Левотоби извергался в ноябре 2024-го. Тогда погибли девять человек, были отменены десятки международных рейсов на Бали и тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.

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Светлана Белова