Аренда жилья готовится к сезону

За год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Сочи выросла, по разным оценкам, на 12-30%, двухкомнатных — на 15-20%. При этом почти вдвое увеличилась экспозиция арендных квартир. Отраслевые эксперты связывают тренд с растущими ипотечными ставками и прогнозируют дальнейшее подорожание съемного жилья в пределах 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Сочи долгосрочная аренда однокомнатной квартиры, по информации на конец 2024 года в сравнении с предыдущим периодом, подорожала на 12%, а двухкомнатной — на 15%. Такие данные предоставили «Ъ-Сочи» в «Циан. Аналитике». Объем предложения квартир в долгосрочную аренду относительно аналогичного периода 2023 года вырос почти вдвое, до 1,1 тыс. квартир.

«Общий тренд на рост числа арендных квартир связан с активностью инвесторов, которые купили жилье в новостройках и теперь выходят на рынок аренды»,— рассказал «Ъ-Сочи» руководитель отдела Алексей Попов.

По данным «Циан. Аналитики», средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в марте 2024 года составляла 41 тыс. руб. в месяц, в сентябре достигала 51 тыс. руб. в месяц, а к марту 2025 года опустилась до 44 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры за этот же период подорожали с 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в месяц, но затем снизились до 68 тыс. руб. в месяц. «В недавно сданных новостройках как такового снижения ставок почти нет»,— добавляет господин Попов.

Эксперт компании «Оникс-Недвижимость» Марина Мальцева называет несколько другие цифры. По ее данным, однокомнатные квартиры за 2024 год подорожали почти на треть (до 57 тыс. руб. в месяц), а двухкомнатные — более чем на 20% (до 67 тыс. руб.). «Больше всего востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры — ими интересуются как местные жители, так и приезжие, особенно в центральных районах, Адлере и Красной Поляне»,— добавляет эксперт.

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева говорит, что сейчас аренда однокомнатных квартир в Сочи стоит от 35 до 70 тыс. руб., двухкомнатные — 40–80 тыс. руб., трехкомнатные — до 150 тыс. руб. В элитных комплексах цены могут достигать 500 тыс. руб. в месяц.

Эксперты выделяют два формата долгосрочной аренды в Сочи. Первый — сезонный, когда жилье сдается на осень и зиму, а летом переходит в краткосрочную аренду. Второй — полноценная круглогодичная аренда, которая сохраняет стабильные ставки.

По данным эксперта по рынку недвижимости Сочи Кирилла Флуткова, есть два основных периода, когда спрос на долгосрочную аренду в Сочи резко растет: «Первый — осенью. После туристического сезона появляется больше предложений, и арендаторы стремятся переселиться поближе к морю. Второй — весной, перед началом лета, когда людей, снявших жилье у моря на зиму, просят освободить квартиры под посуточную аренду. Они начинают срочно искать новое жилье, что приводит к очередному скачку спроса и корректировке цен».

Растущий спрос на долгосрочную аренду, в том числе, обусловлен высокой стоимостью ипотеки. «Когда жилье становится менее доступным для покупки, аренда дорожает — это касается не только Сочи, но и остальных городов»,— констатирует Кирилл Флутков.

Юлия Усачева отмечает, что в последнее время видна тенденция на заключение договоров аренды в феврале — марте, чтобы зафиксировать цену до наступления высокого сезона. Спрос на квартиры в новых домах стабильно высок, однако их небольшие площади не всегда подходят семьям, которые из-за этого стали чаще выбирать вторичное жилье.

«Этот летний сезон будет дорогим для арендаторов. Уже сейчас в центральных районах сложно найти однокомнатную квартиру дешевле 60 тыс. руб., и маловероятно, что ситуация изменится», — резюмирует госпожа Усачева.

В 2025 году, опрошенные «Ъ-Сочи» эксперты прогнозируют рост цен на долгосрочную аренду жилья в Сочи на 10-20%.

Мария Удовик