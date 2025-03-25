Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 15 м/с
Завтра, 26 марта, на территории Республики Татарстан и в Казани в дневные часы ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает МЧС России.
Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 15 м/с
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
По сообщению Гидрометцентра Татарстана, завтра в регионе ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 6–11 м/с, днем его порывы местами смогут достигать 15 м/с.
Минимальная температура в ночные часы составит от +3 до -1 градуса. В дневные часы максимальная температура от 7 до 12 градусов выше нуля.
В столице республики ночью также прогнозируется юго-восточный, южный ветер 6–11 м/с, в дневные часы местами его порывы могут достигнуть 15 м/с.
Минимальная температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше нуля.