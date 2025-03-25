Завтра, 26 марта, на территории Республики Татарстан и в Казани в дневные часы ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 15 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 15 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

По сообщению Гидрометцентра Татарстана, завтра в регионе ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 6–11 м/с, днем его порывы местами смогут достигать 15 м/с.

Минимальная температура в ночные часы составит от +3 до -1 градуса. В дневные часы максимальная температура от 7 до 12 градусов выше нуля.

В столице республики ночью также прогнозируется юго-восточный, южный ветер 6–11 м/с, в дневные часы местами его порывы могут достигнуть 15 м/с.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 3 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше нуля.

Артём Дергунов