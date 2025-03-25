Облепиху посадят по границе

Один из крупнейших российских переработчиков облепихи Томская компания ООО «ТПК «Сава» ведет переговоры с правительством и сельскохозяйственными кооперативами Республики Алтай о том, чтобы заложить на границе с Монголией и Китаем почти 500 га интенсивного сада. В настоящее время инвестором на территории региона уже построено плодохранилище на 8,5 тыс. тонн. Общий размер инвестиций в проект оценивается в сумму более 500 млн руб. Срок окупаемости проекта эксперты оценивают в пределах 6-8 лет при условии гарантий господдержки и планового выхода на полную урожайность. В числе рисков они называют возможные задержки в выделении субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТПК «Сава» намерена привлечь в облепиховый проект более 500 млн руб.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ ТПК «Сава» намерена привлечь в облепиховый проект более 500 млн руб.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

О реализации крупного садового проекта в Республике Алтай «Ъ-Сибирь» рассказал глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев. Томская компания ООО «ТПК «Сава» планирует на площади около 500 га заложить облепиховые сады интенсивного типа. «Инвестор — один из крупнейших переработчиков облепихи в стране с оборотами около 2 тыс. т облепихи. На рынке уже 25 лет, поставляет продукцию в 20 стран мира. Сейчас приоритетная задача компании найти партнеров именно в нашем регионе»,— прокомментировал глава района.

Представители ООО «ТПК «Сава» информацию подтвердили. «Проект по закладке сада на этапе обсуждения, ведутся переговоры с правительством Республики Алтай, получено предварительное одобрение»,— рассказал учредитель компании Андрей Никитин. Его реализация позволит кампании сохранить и увеличить объемы поставок облепихового масла на экспорт.

ООО «ТПК «Сава» зарегистрировано в Томске в 2000 году. Основная деятельность общества направлена на производство и реализацию пищевых продуктов, продуктов функционального питания, продуктов переработки дикорастущего сырья для розничного рынка. Компания производит более 20 тыс. т продукции в год, 3 тыс. т из которых – продукт переработки садовых и дикорастущих ягод и кедрового ореха. В 2019 году предприятие заложило сад жимолости интенсивного типа в Томской области на площади 100 га. В 2025 году он выходит на запланированную урожайность. Инвестиции в проект составили более 200 млн руб.

Проект предусматривает участие сельскохозяйственных кооперативов, которым необходимо будет посадить на своей территории саженцы облепихи. Инвестор обещает обеспечить фермеров посадочным материалом, оказать помощь в посадке и выращивании сада. Региональный минсельхоз, в свою очередь, берет на себя затраты по возмещению кооперативам 80% затрат на ограждения и 80% затрат на систему орошения. Затраты фермеров составят 20% от общих расходов. По словам Серикжана Кыдырбаева, на все три года, пока будет расти сад, предусмотрена дотация от государства.

Для закладки новых садов будут использованы саженцы, специально выращенные в питомниках компании, пояснил представитель ООО «СП «Северный сад» Виктор Карпов. По его словам, объем инвестиций в проект составит более 500 млн руб.

«В России до 80% ягоды импортная, мы хотим изменить этот объем, развивая промышленное садоводство. В частности, планируем создать современный сад с максимальной механизацией в Республике Алтай на границе с Монголией и Китаем. Место выбрано не случайно — здесь подходящие условия для выращивания и сбора облепихи»,— пояснил Виктор Карпов.

Проект сада облепихи является актуальным как на внутреннем, так и внешних рынках, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. «Промышленное выращивание облепихи на сегодня востребовано — плоды, листья и древесина этой культуры пользуются высоким спросом благодаря качественному и количественному содержанию биологически активных веществ в ягодах. При этом реализация такого проекта именно в Республике Алтай понятна — там сосредоточено более 63% всего промышленного объема выращиваемой в России облепихи. Помимо этого, здесь и логистические плюсы. Рядом Китай – один из главных мировых производителей и потребителей облепихи и продукции на ее основе»,— отмечает аналитик.

Согласно данным IPM Consulting за 2023 год, российский рынок облепихи составил 279 млрд руб. с приростом 40% к предыдущему году, доля промышленных насаждений в России — около 5,5 тыс. га, из них на Алтайский край приходится около 3,5 тыс. га.

Проблем с привлечением фермеров не должно возникнуть, полагает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Для фермеров интересен практически любой проект, где есть консолидационный ресурс — общие продажи, общие закупки и т.д. То есть за счет чего можно снизить затраты и риски»,— отмечает он.

Поддержка государства в виде 80% финансирования ограждений и систем полива, а также трехлетних дотаций снижает первоначальную нагрузку на фермеров, что повышает привлекательность проекта для кооперативов, полагает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Однако зависимость от субсидий — это и риски: задержки в их выделении или изменения бюджетной политики могут замедлить реализацию. Также риски связаны с вовлечением местных фермеров: их готовность вкладывать 20% средств и соблюдать агротехнологии требует дополнительной мотивации и обучения, в случае вовлечения в проект фермеров с недостаточной мотивацией и компетенцией, в будущем это негативно скажется как на окупаемости, так и на урожайности»,— считает аналитик.

Срок окупаемости проекта эксперты оценивают в пределах 6-8 лет при условии гарантий господдержки, планового выхода на полную урожайность. В целом проект обладает высоким потенциалом, уверены эксперты.

Лолита Белова