Доля незаконного оборота табака на рынке Кубани выросла почти до 13%

В сравнении со II кварталом в III-IV кварталах 2024 года доля нелегального оборота табака на рынке Кубани выросла с 9,4 до 12,8%. Минимальные потери федерального бюджета от незаконной торговли табачной продукцией в Краснодарском крае в прошлом году превысили 5 млрд руб. Об этом директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» (ННЦК) Ирина Бушина сообщила в ходе межрегионального онлайн-марафона ИД «Коммерсантъ» «Потенциал регионов в борьбе с нелегальной подакцизной продукцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным VII Всероссийского полевого исследования незаконного оборота табачной продукции ННЦК, наибольшая доля пришлась на нелегальную продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 8,4% против 4,7% во втором квартале прошлого года. Доля незаконной табачной продукции из других стран, напротив, сократилось с 2,3 до 1,7%. На контрафакт в III-IV кварталах 2024 года пришлось 2,2% (во II квартале — 2%).

Потери федерального бюджета от нелегальной торговли табачной продукцией в Южном федеральном округе в 2024 году составили 17,4 млрд руб. Как ранее писал «Ъ-Кубань», доля незаконного оборота табачной продукции на рынке ЮФО сократилась с 17,1% во II квартале до 15,8% в III-IV кварталах 2024 года.

При этом в отдельных регионах ситуация отличается. Если в Ростовской и Волгоградской областях динамика объемов торговли нелегальным табаком отрицательная, то на Кубани и в Адыгее положительная. В республике доля незаконного оборота на табачном рынке выросла более чем в два раза, достигнув 22,9% (во втором квартале 2024 года — 10,3%). Минимальные потери федерального бюджета от незаконного оборота табачной продукции в Адыгее составили 406 млн руб.

Маргарита Синкевич