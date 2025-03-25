Субъекты критической информационной инфраструктуры перейдут на российское ПО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переводе субъектов критической информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение (ПО). Закон, подготовленный правительством, вступит в силу с 1 сентября.

Авторы инициативы назвали ее целью обеспечение технологической независимости и безопасности критической инфраструктуры на фоне санкций. Были расширены полномочия правительства — оно будет устанавливать требования к программно-аппаратным средствам, используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Также власти определят порядок и сроки перехода субъектов на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых внесены в единый реестр.

Субъекты критической информационной инфраструктуры, владеющими значимыми объектами такой инфраструктуры, теперь обязаны использовать на них ПО, сведения о котором внесены в реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Помимо этого субъекты должны взаимодействовать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

В ходе январского опроса Orion Soft IT-специалисты пожаловались на несовместимость российского софта с зарубежным. Две трети респондентов заявили, что инфраструктурное ПО позволяет выполнять базовые задачи, но недостаточно хорошо работает с другими продуктами как отечественными, так и зарубежными. В понятие инфраструктурный софт обычно входят в том числе операционные системы, системы резервного копирования и удаленного доступа.

Подробности — в материале «Ъ FM» «В софте прописалась несовместимость».