На ММК внедрили систему «умного» учета выпускаемых труб

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») внедрена система «умного» подсчёта выпускаемых предприятием оцинкованных труб. Проект нацелен на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Серебряков Фото: Андрей Серебряков

В основе цифрового решения для Листопрокатного цеха №8 лежит технология из области искусственного интеллекта – компьютерное (техническое) зрение, интегрированное в специально разработанное веб- приложение. Для работы с ним работники цеха используют промышленные планшеты, с помощью которых они фотографируют готовую продукцию. Система, способная распознавать трубы различного диаметра, осуществляет их подсчёт с точностью до 99,6%.

В режиме реального времени полученная информация передаётся в производственные базы данных предприятия для формирования отгрузочных документов. Уже на складе с помощью приложения персонал сканирует ярлыки на пачках труб для повторной проверки перед отправкой потребителю.

«Раньше работники цеха и склада вручную считали трубы, количество которых может достигать в пачках почти 600 штук. Это приводило к несостыковкам и отправке потребителю недостающего или излишнего количества продукции. Новое решение полностью автоматизирует процесс и исключает возможность ошибок учёта», – отметил старший мастер ЛПЦ–8 Руслан Халапов.

Новая цифровая система разработана специалистами различных подразделений ММК-Информсервис.

ПАО «ММК»