40 лет с «Гостьей из будущего»

25 марта 1985 года на экраны вышел научно-фантастический фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего». Архивные фото и интересные факты о главном шедевре детского кино последнего советского десятилетия — в материале «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Гусева в роли Алисы Селезневой

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Наталья Гусева в роли Алисы Селезневой

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького

Пятисерийный телевизионный фильм поставлен режиссером Павлом Арсеновым по мотивам повести популярного советского писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Они же вместе написали сценарий.

Идея экранизации возникла у режиссера во время творческой встречи с детьми, где на вопрос, по какой книге они посоветовали бы ему снять кино, большинство предложили фильм об Алисе Селезневой.

Павел Арсенов в интервью газете «Пионерская правда», 9 апреля 1984 года: «Легко сказать — снять фильм, действие которого происходит в городе будущего. Какими станут люди? Во что будут одеты? Мы решили показать такой город, какой хотелось бы нам видеть: большие пространства, дома, поднятые в воздух, много зелени. Живут в этом городе умные, веселые, работящие, энергичные люди, взрослые и дети, осваивающие космос».

Съемки стартовали в 1983 году на киностудии имени Горького. Для картины был выделен скромный бюджет, так что съемочной группе пришлось проявить изобретательность в воплощении на экране панорамы Москвы 2084 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Фомкин в роли Коли Герасимова

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Алексей Фомкин в роли Коли Герасимова

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького

Так, Московский институт времени был подвешенным в Ботаническом саду макетом, Космопорт — залом аэропорта Шереметьево-2, автобус-телепорт — фанерной ширмой. Пенопластовый крокодил в пруду КосмоЗоо управлялся двумя водолазами, а для съемки летательных аппаратов («флипов») использовались миниатюрные, подвешенные на проволоке макеты. Знаменитый же миелофон — чудодейственный кристалл, позволяющий читать мысли,— склеили из призм, которые использовались в производстве фототехники.

На роль Алисы пробовались сотни претенденток. Ее сыграла одиннадцатилетняя школьница Наташа Гусева.

Режиссер Павел Арсенов вспоминал: «Очень было важно, чтобы "девочка из будущего", одетая в обычную школьную форму, отличалась как-то от сегодняшних школьниц. Помните, как ребята говорят в фильме о ней? "Смотрит-то как! Не по-нашему". Таким необычным и было выражение глаз ученицы 5-го класса одной из московских школ Наташи Гусевой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Елена Метелкина в роли сотрудницы московского Института времени Полины

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актриса Елена Метелкина в роли сотрудницы московского Института времени Полины

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького

Колей Герасимовым стал шестиклассник Алексей Фомкин, уже имевший актерский опыт в киножурнале «Ералаш». Космических пиратов Весельчака У и Крыса сыграли актеры Вячеслав Невинный и Михаил Кононов. Робот Вертер согласно первоначальному сценарию должен был выглядеть как классический робот из фантастики XX века: с металлическим корпусом, светящимися глазами и решеткой вместо рта. В итоге авторы остановились на человекоподобном и менее затратном варианте биоробота, которого сыграл актер Евгений Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актеры Вячеслав Невинный, Михаил Кононов и главный оператор фильма Сергей Онуфриев Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актеры Андрей Градов и Михаил Кононов Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актриса Мария Скворцова (в центре) Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Следующая фотография 1 / 3 Актеры Вячеслав Невинный, Михаил Кононов и главный оператор фильма Сергей Онуфриев Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актеры Андрей Градов и Михаил Кононов Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актриса Мария Скворцова (в центре) Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького

Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, чья песня «Прекрасное далеко» на стихи Юрия Энтина после выхода фильма стала хитом.

Телевизионная премьера прошла с 25 по 29 марта 1985 года по Первой программе ЦТ СССР в период весенних школьных каникул. По воспоминаниям режиссера, съемочная группа получила около 100 тыс. писем от зрителей: дети оценивали фильм, задавали вопросы, дорассказывали сюжет и, конечно, мечтали подружиться с главной героиней. Кир Булычев в одном из интервью вспоминал «чудесное письмо-чемпион»:

«Я учусь в шестом классе, я люблю Ваше творчество... Мне нужен телефон Наташи Гусевой. Если вы не верите в серьезность моих намерений, я могу жениться...»,— говорилось в письме.

Несмотря на зрительское признание «Гостьи», на страницах советской прессы встречались рецензии с критикой.

Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Аронов в статье «Погоня трусцой» (31.03.1985) назвал фильм набором «пародий», которые авторы предлагают детям под видом приключенческой истории, и задался вопросом, «что, кроме ленивого раннего цинизма, они могут передать». После выхода статьи в редакцию стали поступать письма с обвинениями Аронова в пособничестве космическим пиратам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Вячеслав Невинный (справа) и Михаил Кононов

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького Актеры Вячеслав Невинный (справа) и Михаил Кононов

Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии Горького

Газета «Советская культура» в статье «Обыкновенное чудо и космические фокусы» (16.04.1985) рассуждала об идеологической составляющей показанного детям будущего: «Ярко выделены две черты XXI века: во-первых, техническое совершенство в сочетании с предельной доступностью… во-вторых, абсолютно все здесь задаром — знания, вещи, путешествия. Даже автомат, выдавая пирожное, лишь услужливо желает вам приятного аппетита…»

«Получилось, что люди будущего превратились в роботов. Их желания и чувства далеки от духовных интересов»,— отмечалось в статье.

Через два года после выхода «Гостьи» Павел Арсенов снял продолжение по мотивам повести Кира Булычева «Лиловый шар», однако повторить успех не удалось. Критики отмечали слабый сюжет, неубедительные декорации и костюмы. Еще менее удачной оказалась экранизация повести «Остров ржавого лейтенанта», снятая режиссером Валентином Ховенко в 1988 году. Провал связывали с неудачным выбором исполнительницы главной роли. В фильме ее сыграла Катя Прижбиляк, которая, по мнению самого Булычева, не вызвала у зрителя того эмоционального интереса, какой вызвала Наташа Гусева.

Следующую киноадаптацию «алисианы» отечественный зритель увидел спустя 36 лет.

В апреле 2024 года вышел блокбастер «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко. Главных героев сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а злодеев, космических пиратов Весельчака У и Глота — Александр Петров и Юрий Борисов. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера. Подробнее о картине читайте в материале «Ъ» «Новодельное будущее».

Андрей Егупец