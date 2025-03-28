В рабочем порядке

В последние годы количество выпускников техникумов, колледжей и училищ на юге России неуклонно растет. Статистика показывает, что колледжи опережают вузы по количеству поступающих. Параллельно с этим ростом работодатели продолжают заявлять о серьезном дефиците квалифицированных кадров. Основная проблема, по их оценке, заключается в несоответствии подготовки выпускников требованиям современного рынка труда. Чтобы ее решить, необходимо налаживать более активное взаимодействие между образовательными учреждениями и работодателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Популярность среднего профессионального образования растет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Популярность среднего профессионального образования растет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество выпускников средних специальных учебных заведений (ссузов) в южных регионах, включая Краснодарский край, Республику Крым и Ростовскую область, ежегодно увеличивается. При этом число ссузов за последние пять лет практически не изменилось.

«В последнее время наблюдается рост популярности рабочих профессий и среднего профессионального образования в целом. В прошлом году 65% кубанских девятиклассников сделали выбор в пользу колледжей и техникумов»,— рассказал «G» первый заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.

По его словам, сегодня в 136 учреждениях среднего профессионального образования края обучаются более 154 тыс. студентов, в вузах — 107 тыс. студентов.

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в Республике Крым в 2024/2025 учебном году составило 45,3 тыс. человек и увеличилось по сравнению с 2020/2021 учебным годом на 9,4 тыс. человек, или на 24,1%. Об этом «G» рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.

«Рост обучающихся связан с ростом популярности среднего профессионального образования, а также увеличением контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Республики Крым. Они увеличились с 7 тыс. человек в 2020 году до 7,4 тыс. человек в 2024 году. Кроме того, увеличился прием обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг»,— рассказала госпожа Красникова.

При этом по итогам приемной кампании 2024 года в организации высшего образования Крыма поступило 9530 человек. Таким образом, республиканские колледжи и техникумы опередили вузы по количеству поступивших.

«В 2024 году 51,3% выпускников 9-х классов региона и 29,4% выпускников 11-х классов выбрали среднее профессиональное образование. Наблюдается и тенденция ежегодного увеличения общего выпуска специалистов со средним профессиональным образованием. Так, в 2020 году выпуск составил 8,4 тыс., а в 2024 году — 11,1 тыс. человек»,— отметила Оксана Красникова.

В Ростовской области также растет популярность среднего профессионального образования. По данным заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области Геннадия Смольянова, число студентов колледжей и техникумов за последние пять лет возросло до 87 758 человек, в 2020 году обучалось 86 681 человек.

«В последние годы действительно наблюдается рост числа выпускников, которые делают выбор в пользу учреждений СПО. Таких в Ростовской области сейчас более 26 тыс. чел, что составляет 59,4% от общего числа получивших аттестат об основном общем образовании»,— отмечает господин Смольянов.

Показатель трудоустройства выпускников колледжей в Ростовской области достигает 76–78%.

В Крыму из выпускников 2024 года по состоянию на февраль 2025 года трудоустроены 5,3 тыс. человек (чуть более 50%), продолжили обучение 2,1 тыс. человек, проходят службу в рядах ВС РФ 2,6 тыс. человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком — 170 человек.

В Краснодарском крае среди выпускников колледжей и техникумов процент трудоустройства в прошлом году составил 68%, у выпускников федерального проекта «Профессионалитет» (запущен в 2022 году с целью обновить инфраструктуру средних учебных заведений и наладить взаимодействие между колледжами и предприятиями) — до 85%.

«Система среднего профессионального образования учитывает потребности современного рынка труда и экономики региона. Так, в прошлом году на 8% увеличено число обучающихся по техническим направлениям, по 1% — для сфер сельского хозяйства и образования.

В целом в прошлом году добавили 2 тыс. бюджетных мест по востребованным работодателями направлениям — машиностроению, технологии металлов, технологии легкой промышленности, технике и технологиям строительства, химическим технологиям, электро- и теплотехнике, промышленной экологии и биотехнологии, технике и технологии наземного транспорта, сельскому и рыбному хозяйству»,— отметил замминистра образования Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показатель трудоустройства выпускников колледжей в Ростовской области достигает 76-78%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Показатель трудоустройства выпускников колледжей в Ростовской области достигает 76-78%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Золотые «синие воротнички»

Несмотря на увеличение числа выпускников СПО, работодатели продолжают испытывать острый дефицит квалифицированных специалистов.

«Экономика Ростовской области остро нуждается в квалифицированных кадрах. Это прежде всего рабочие кадры: сварщики, токари, электромонтажники, мастера общестроительных работ, слесари, трактористы и др. По данным органов занятости, по-прежнему остается высокой доля рабочих профессий (около 70%) в общем объеме вакансий. Сами профессии усложняются, становятся многопрофильными»,— говорит Геннадий Смольянов.

Востребованными, по его словам, также являются специалисты среднего звена по направлениям подготовки: «Технология машиностроения», «Строительство зданий и сооружений», «Мехатроника и робототехника», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Преподавание в начальных классах».

По данным hh.ru Юг, в топе профессий по уровню дефицитности в Южном федеральном округе (ЮФО) больше тех, кто получал среднее профессиональное образование. Среди них: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электромонтажник, повар, пекарь, кондитер, слесарь, сантехник, сварщик, медсестра и пр.

«Дефицит кадров сохраняется в самых массовых отраслях, как раз тех, где много и часто ищут людей со средним профобразованием (рабочий, производственный персонал, розница, продажи, транспорт, медицина, сельское хозяйство). На такие сферы приходится порядка 60% всех вакансий в стране, в них сосредоточен массовый наем персонала. К тому же объективно сложнее, дольше и дороже искать людей и в сферах, где нет дефицита и даже где есть профицит,— согласно опросу настроений соискателей, который мы проводим ежеквартально, сейчас соискатели чувствуют себя максимально уверенно на рынке, и они не готовы снижать свои требования по условиям, формату работы и ожидаемым доходам»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Топ самых дефицитных рабочих профессий в ЮФО 4–8 резюме на вакансию — норма. Меньше 4 — дефицит кадров. Меньше 2 — кадровый голод. hh индекс Специализация 1,2 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 1,9 Электромонтажник 2,1 Повар, пекарь, кондитер 2,4 Слесарь, сантехник 2,4 Сварщик 2,7 Медицинская сестра, медицинский брат 3,8 Оператор станков с ЧПУ Источник: hh.ru

По ее мнению, для восполнения дефицита кадров на рынке труда в сегменте рабочих, строительных, производственных профессий требуется не одно поколение молодежи, которая массово будет выбирать поступление в ссузы вместо вузов. «Получение рабочей или производственной специальности в ближайшие годы и даже десятилетия может гарантировать востребованность на рынке труда и зарплату выше средней»,— продолжает Олеся Лавренова.

АО «Сочи-Парк», как и большинство организаций, испытывает дефицит кадров. «Сложнее всего приходится с линейным персоналом. Особенно сложно нанять специалистов технических профессий, так как они должны обладать определенной квалификацией и иметь соответствующий опыт работы. Таких специалистов мало на рынке труда Сочи»,— говорит заместитель руководителя департамента по кадровому делопроизводству АО «Сочи-Парк» Юлия Логинова.

В стройотрасли наиболее заметен дефицит каменщиков, строительных слесарей, отмечает руководитель HR-блока девелопера СК10 Ольга Федченко.

Потребность аэропортов холдинга «Аэродинамика» составляет 200–250 человек в год. «Авиация — отрасль, где высокие стандарты и строгие требования к подготовке персонала. Нам всегда нужны агенты службы организации пассажирских перевозок, инспекторы службы транспортной авиационной безопасности и другие специалисты»,— делится руководитель проекта по взаимодействию с учебными заведениями аэропортового холдинга «Аэродинамика» Марина Игумнова.

Компания «Росводоканал Краснодар» испытывает потребность в закрытии таких вакансий, как слесарь аварийно-восстановительных работ, электромонтер, электрогазосварщик, оператор очистных сооружений, водитель автомобиля, мастер участка.

Рабочие догоняют инженеров

В десятку лидеров по зарплате в 2024 году впервые в целом по стране и в ЮФО вошли рабочие профессии — токари и сварщики, подсчитали hh.ru Юг. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 29% у токарей (до 143,6 тыс. руб.) и на 39% у сварщиков (до 138,5 тыс. руб.) в целом по стране. Сопоставимый рост зарплаты в 2024-м оказался у другой рабочей и строительной профессии — монтажников (+30%, до 106,9 тыс. руб.), а самую впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году водители — она прибавила за год 42% и достигла 129,3 тыс. руб.

По словам генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, высшее образование влияет на уровень дохода, но не линейно: «В большей степени на уровень дохода влияют знания и профессиональное мастерство сотрудника. Данный аспект позволяет значительно увеличить уровень дохода работника со средним профильным образованием».

Ольга Федченко говорит, что в их компании заработная плата рабочих некоторых направлений находится на одном уровне с заработком инженеров, которые имеют высшее образование.

«В "Метрикс Development" нет градации заработной платы по уровню образования. Все-таки мы выбираем сотрудников на основании их профессиональных компетенций, и при этом учитывается уровень рыночной заработной платы на этой должности. Иногда сотрудник, окончивший только лишь ссуз, ничем не уступает сотруднику с высшим образованием, в связи с тем, что он компенсировал своим опытом и работой те знания, которые он получил бы в вузе»,— делится руководитель управления персоналом и коммуникаций ГК «Метрикс Development» Елена Теленьга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Токари и сварщики вошли в десятку лидеров самых высокооплачиваемых профессий в ЮФО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Токари и сварщики вошли в десятку лидеров самых высокооплачиваемых профессий в ЮФО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Профессиональное преобразование

Оценивая качество образования сегодняшних выпускников колледжей и техникумов, работодатели расходятся во мнениях.

Юлия Логинова считает, что в целом качество образования выпускников колледжей и техникумов является довольно высоким. Большие успехи показывают выпускники тех учебных заведений, программы которых ориентированы на получение практических навыков.

Уровень теоретической подготовки может варьироваться в зависимости от учебного заведения, говорит заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

«Например, в Ростовской области есть ряд сильных колледжей и техникумов, которые сотрудничают с местными предприятиями и готовят специалистов, востребованных на рынке труда. Для лизинговой компании важно, чтобы выпускники понимали специфику работы с клиентами, знали основы финансового анализа и умели работать с документами. Одной из ключевых проблем на данный момент является недостаток практического опыта у выпускников. Многие учебные заведения стараются внедрять программы стажировок и практик, но их качество и доступность могут быть разными»,— говорит он. Марина Игумнова отмечает, что за последние годы качество подготовки специалистов со средним профессиональным образованием заметно выросло, и в этом большая заслуга проектов, которые перезапустили сотрудничество работодателей и учебных заведений.

«В нашем случае федеральный проект "Профессионалитет" стал ключевой возможностью запустить с нуля выпуск специалистов по специальности "Сервис на транспорте". В Краснодарском крае до 2023 года ни один из колледжей не обучал специалистов для аэропортов, а их в крае — четыре. Наша компания, как работодатель, сейчас имеет возможность вносить изменения в учебные планы колледжей: изменять сроки практической подготовки, добавлять дисциплины, которые действительно нужны производству. Вместе с колледжами мы даем возможность студентам получить не просто диплом, а реальные профессиональные навыки и умения, которые востребованы в авиационной отрасли в целом и в наших аэропортах в частности»,— говорит госпожа Игумнова.

«В нашей компании на постоянной основе проходят производственную практику студенты колледжей и техникумов разных курсов. Отмечая хорошую теоретическую подготовку, мы сталкиваемся с низким уровнем практической. Для решения этой проблемы расширяем возможность принятия большего количества студентов с целью получения ими качественной профессиональной практической подготовки. В целом многие колледжи и техникумы стремятся предоставлять качественное образование, уровень подготовки выпускников может значительно варьироваться. Важно, чтобы студенты активно участвовали в процессе обучения для достижения наилучших результатов»,— рассказывает директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных рабочих необходимо рассмотреть возможности формирования карьерных треков для студентов, что поможет им развиваться в профессиональной сфере и способствовать удержанию на рабочем месте после окончания учебы, считает Елена Теленьга. «Данные программы должны включать в себя четкие рекомендации относительно навыков и знаний, которыми должен обладать специалист для успешного выполнения более сложных и высокооплачиваемых задач. Карьерные треки могут включать информацию о том, какие компетенции студент должен развивать на разных этапах своего обучения, а также целевых направлениях для повышения квалификации. Например, это могут быть курсы по проектированию, управлению строительными проектами, технологиям строительства и многим другим важным аспектам»,— говорит эксперт.

Антон Сапожков считает необходимым налаживать более активное взаимодействие между образовательными учреждениями и работодателями. Это может включать в себя разработку совместных образовательных программ, стажировки и практики для студентов на предприятиях, а также участие работодателей в оценке качества подготовки специалистов.

«Проблема нехватки рабочих кадров и специалистов не решится быстро, ведь к этому состоянию мы шли долго и помним, как все выпускали юристов и менеджеров, задвигая в сторонку профессиональное образование,— вот итог. Сегодня появился конкурс на поступление в колледжи — невиданное дело, на наши специальности и на бюджетные места попадают выпускники 9-х классов со средним баллом 4,8 и выше. Мы, с одной стороны, радуемся, что в столь сжатые сроки удалось сформировать такой престиж профессий, но с другой стороны, остается вероятность, что студенты уйдут после колледжа в высшую школу. И трудоустройство будет возможно только через несколько лет. Проблема не только в количестве выпускников, но и в качестве их подготовки. Без реальной практики они остаются только теоретиками, и именно это мы решаем в "Профессионалитете"»,— рассуждает Марина Игумнова.

По мнению Андрея Недужко, подход к решению проблемы кадрового дефицита в АПК должен быть комплексным с привлечением бизнеса в качестве работодателей, образовательных учреждений и государства.

Наталья Решетняк