Школа для всех

В южных регионах России растет количество детей с особенностями развития. Так, в Краснодарском крае ребят с инвалидностью в 2024 году стало на 1,2% больше, чем годом ранее. В Ростовской области на 3,8% год к году увеличилось количество детей с ОВЗ, посещающих организации дошкольного образования. В южных регионах совершенствуются условия обучения и трудоустройства инвалидов. Однако, заявляют эксперты, доступность этих и других услуг для людей с особенностями развития все еще остается проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В южных регионах России наблюдается острый дефицит специалистов, готовых работать в инклюзивной среде: педагогов, логопедов, дефектологов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В южных регионах России наблюдается острый дефицит специалистов, готовых работать в инклюзивной среде: педагогов, логопедов, дефектологов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2024 году на Кубани количество детей с инвалидностью достигло 32,7 тыс. человек. Это на 1,2% больше, чем в 2023 году (32,3 тыс.). В Ростовской области на учете в медорганизациях состоят 15,7 тыс., а в Крыму — 7,7 тыс. несовершеннолетних с инвалидностью (в 2023 году — 7,9 тыс. ребят). Такие данные «G» предоставили в министерствах здравоохранения регионов.

«Инклюзивное образование на юге России представляет собой важный аспект современной образовательной системы, стремящийся создать равные возможности для всех учащихся, вне зависимости от их физических, интеллектуальных или социальных особенностей. Этот принцип получил законодательное закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", где впервые были определены основные положения формирования и развития инклюзивного образования. Закон регламентирует необходимость создания специальных условий для получения качественного образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на всех этапах обучения, начиная с раннего детства и заканчивая профессиональной реализацией»,— разъясняет руководитель Ресурсного учебно-методического центра Южного федерального университета Лариса Гутерман.

Образование с особенностями

По данным министерства образования и науки Краснодарского края, в 2024 году в дошкольных образовательных учреждениях Кубани функционировало порядка 2,6 тыс. групп компенсирующей направленности. Их посещали 24,6 тыс. детей с ОВЗ. В 2023 году 24,7 тыс. детей посещали 2,5 тыс. таких групп.

В регионе работают 52 государственных коррекционных учреждения, где обучаются более 8 тыс. детей с нарушениями в развитии. «Это ребята с нарушениями речи, слуха, зрения, задержкой психического развития, опорно-двигательного аппарата, нарушениями интеллекта»,— рассказывают в ведомстве.

В 2024/2025 учебном году 3,8 тыс. ребят обучаются в 453 коррекционных классах муниципальных общеобразовательных организаций Кубани. В 2023 году 3,5 тыс. детей занимались в 387 классах. «В муниципальных общеобразовательных организациях обучение школьников с ОВЗ в большей степени осуществляется в общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам»,— добавляют в министерстве.

В Ростовской области количество детей с ОВЗ, посещающих организации дошкольного образования, в 2024 году составило 16,2 тыс. человек, что на 3,8% больше, чем в 2023 году (15,6 тыс.), сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона. По данным на конец 2024 года, в регионе адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ и инвалидностью реализует 931 школа. Это на 138 учебных заведений больше, чем в 2023 году.

В муниципальных школах Ростовской области насчитывается 140 коррекционных и 20 ресурсных классов. «В них обучаются 1,8 тыс. учеников с особенностями развития (дети с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи)»,— уточняют в ведомстве.

Дети с инвалидностью, 2024 год Регион Количество Краснодарский край 32,7 тыс. Ростовская область 15,7 тыс. Республика Крым 7,7 тыс. Источник: данные региональных министерств здравоохранения

Как рассказали «G» в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, в условиях инклюзии в 2024 году в дошкольных образовательных организациях полуострова обучались 511 детей с ОВЗ. Это на 123 человека больше, чем в 2023 году. Количество общеобразовательных учреждений, где дети с ОВЗ и инвалидностью обучались в условиях инклюзии, выросло с 342 в 2023 году до 367 организаций в 2024 году.

В 2024 году на территории полуострова функционировало 68 коррекционных классов, которые посещали 860 человек. В 2023 году насчитывалось 55 таких классов. Их посещали 711 человек. Наиболее распространенными нарушениями развития в ведомстве назвали задержку психического развития, тяжелые нарушения речи, интеллектуальные нарушения и расстройства аутистического спектра.

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ростовской области Карина Мирзоева говорит, что ситуация, связанная с развитием инклюзивного образования на юге России, в целом не отличается от ситуации по стране. «Исключение составляют новые регионы, которые только начинают переходить на российское законодательство и пока сталкиваются с большим количеством проблем и задач, требующих скорейшего решения»,— добавляет эксперт.

«В России ведется работа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Строятся и реконструируются здания с учетом потребностей людей с инвалидностью, создаются условия для их обучения и трудоустройства. Однако доступность образования и других услуг для людей с особыми потребностями все еще остается проблемой. Реализация специальных образовательных программ и методик пока на низком уровне и зависит от многих факторов. Система все еще нуждается в совершенствовании»,— рассказывает Карина Мирзоева.

Кадрам нужна коррекция

Исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сизоненко говорит, что развитие инклюзивного образования на юге России сталкивается с рядом трудностей, которые препятствуют полноценной реализации образовательных возможностей для детей с особыми потребностями.

«Квалифицированные кадры и адекватное финансирование являются критически важными для успешной реализации инклюзии, и без их улучшения добиться значительных изменений будет сложно. Интеграция поддержки со стороны государства, образовательных учреждений и гражданского общества может привести к созданию более инклюзивного и справедливого общества для всех детей, независимо от их возможностей»,— говорит она.

По словам опрошенных «G» экспертов, в образовательных учреждениях ощущается острый дефицит специалистов, готовых работать в инклюзивной среде. «Это касается как педагогов, так и дополнительных специалистов, таких как логопеды, психолого-педагогические работники и дефектологи. Высокая степень многозначности подходов, необходимых для индивидуализации обучения, требует от педагогов не только профессиональных навыков, но и знаний в области психологии и социальных наук»,— разъясняет Анастасия Сизоненко.

Карина Мирзоева указывает на отсутствие практических навыков работы с детьми с ОВЗ у педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. «Специалисты, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с различными проблемами здоровья, часто не владеют необходимыми знаниями, приемами и методиками специального образовательного процесса, даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. Учителя не имеют необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка нарушений, так и для вовлечения его в образовательный процесс. Кроме того, некоторые педагоги являются противниками инклюзии, потому что это доставляет им дополнительные трудности, но не приносит существенного материального вознаграждения»,— объясняет Карина Мирзоева. Также она отмечает недостаточную осведомленность педагогов и администраций учреждений о правах и особых образовательных потребностях таких детей.

Как отмечает Анастасия Сизоненко, школам не хватает специального оборудования и адаптированных учебных материалов, что «ограничивает возможности для внедрения эффективных инклюзивных практик».

«Еще одним вызовом является неготовность всего общества к принятию идеи инклюзии. Устранение стереотипов и предвзятости потребует активного просвещения родителей и детей, проведения массовых акций и мероприятий, направленных на формирование культуры принятия и уважения к людям с ограниченными возможностями»,— заключает Лариса Гутерман.

Андрей Куценко