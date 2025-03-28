Стройка без рук

Строительная отрасль на сегодняшний день находится в тройке сфер деятельности с наиболее высоким спросом на персонал. По данным аналитиков Superjob, застройщикам на юге России необходимы в первую очередь инженеры-конструкторы и монтажники. Застройщики говорят о недостатке управленцев, проектировщиков и простых рабочих. Запросы соискателей растут, а их квалификация оставляет желать лучшего, говорят участники рынка. Как строительная отрасль Кубани и Крыма справляется с дефицитом кадров — в материале GUIDE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие годы дефицит квалифицированных рабочих на строительном рынке будет только расти

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В ближайшие годы дефицит квалифицированных рабочих на строительном рынке будет только расти

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для большинства девелоперских и строительных компаний юга России кадровый вопрос в 2025 году будет находиться в фокусе особого внимания. Об этом говорит директор по персоналу Alias Group (ключевой актив — ФД «Неометрия») Светлана Хабибуллина. «Спрос на квалифицированных сотрудников наиболее высок в регионах, где массово реализуются проекты комплексного развития территорий. Сейчас непросто найти опытных специалистов в области управления проектами и стройкой, проектирования и сметного дела, линейных руководителей на объектах. Также востребованы рабочие специальности: сварщики, электромонтажники, маляры, прорабы, экскаваторщики, операторы башенных кранов, сантехники и другие»,— рассказывает госпожа Хабибуллина.

Бизнес-партнер по работе с персоналом ГК «Дарстрой» Анна Шангина отмечает, что актуальным на сегодня является вопрос о закрытии вакансий строительно-инженерных специальностей и рабочих на строительных площадках. Есть, по ее словам, нехватка кандидатов в сфере продаж недвижимости. По словам операционного директора крымской ГК «Таврида Девелопмент» Михаила Гулюкина, особенно ощутим дефицит линейного инженерного состава: инженеров-проектировщиков, сметчиков, а также узкоспециализированных строителей, включая бетонщиков, арматурщиков и электриков. Поиск специалистов, по словам собеседника «G», может занимать от одного до полутора месяцев, планирование и подбор — становятся все более длительным процессом.

По мнению госпожи Шангиной, существуют две основные причины кадрового голода в строительной сфере. Во-первых, отмечает она, в условиях неопределенности, происходящей на рынке недвижимости, люди всерьез задумываются о смене профиля деятельности и переквалификации в иные специальности. «А во-вторых, на рынок труда вышли сотрудники строительных компаний, которые попали под сокращение ввиду заморозки строительных объектов, либо же они ощущают нестабильность у своего работодателя. Однако по результатам отбора такие кандидаты показывают недостаточный уровень профессионализма»,— отмечает госпожа Шангина.

В строительной отрасли Крыма не хватает внутренних ресурсов. По словам Михаила Гулюкина, в регионе ранее практически отсутствовали сложные объекты бизнес- и премиум-класса, которые могли бы стать площадкой для комплексного развития профессиональных компетенций специалистов. «Местные учебные заведения не всегда успевают адаптироваться к требованиям рынка»,— отмечает он. Гендиректор компании «Крым Море Град» Дмитрий Гасенегер констатирует, что основная причина кадрового голода — отсутствие качественного обучения в стране. «На сегодняшний день практически нигде не готовят высококвалифицированных рабочих специалистов. Это отражается на многих отраслях, включая нашу»,— говорит господин Гасенегер.

Удержать всеми силами

Анна Шангина считает, что застройщики сегодня не готовы прощаться с сильными сотрудниками, стараясь удерживать их на рабочих местах. При этом, по данным Superjob, рост заработных плат в 2024 году отмечается по всем направлениям востребованных строительных специальностей юга России. В частности, инженеру-конструктору и инженеру производственно-технического отдела работодатель готов платить до 190 тыс. руб. (рост за год 17 и 9% соответственно), производитель строительно-монтажных работ может рассчитывать на месячную зарплату до 125 тыс. руб. (+8%). Такие квалифицированные рабочие, как электромонтажник, электрогазосварщик и электромонтер, в среднем могут претендовать на зарплату от 70 до 85 тыс. руб. (максимально — до 190 тыс. руб.).

По словам Светланы Хабибуллиной, сегодня сотрудники и соискатели могут диктовать свои условия работодателю, который вынужден бороться за каждого специалиста, предлагая все больше и больше льгот. При этом, отмечает кадровик, сейчас сотрудников нельзя заинтересовать только высокой заработной платой, они все больше внимания обращают на корпоративную культуру, поддержку со стороны руководителя, дружелюбную атмосферу, карьерные перспективы, гибкость и большую свободу действий.

Михаил Гулюкин рассказывает, что компания активно расширяет географический охват поиска, фокусируя внимание на таких городах, как Казань, Екатеринбург, Новосибирск, предлагая специалистам комфортные условия переезда и проживания. Более того, застройщик разработал внутренние программы обучения и адаптации новых сотрудников.

«Мы пересмотрели политику фонда оплаты труда, чтобы сохранить мотивацию и лояльность людей. Например, средняя зарплата инженера-проектировщика увеличилась с 80 тыс. до 100 тыс. руб. в год, а у бетонщиков и арматурщиков — с 70 тыс. до 80–90 тыс. руб.»,— рассказал представитель застройщика.

По его словам, сегодня значительно улучшились условия труда. Например, инженеры теперь обеспечиваются BIM-технологиями, что повышает эффективность их работы и сокращает сроки разработки проектной документации, сотрудники получают компенсацию фитнес-услуг, а рабочие — обеспечиваются питанием, жильем, спецодеждой и официальными трудовыми договорами.

В то же время, по мнению Дмитрия Гасенегера, сейчас на рынке труда сложилась ситуация, когда многие специалисты ожидают гарантий и оплаты еще до того, как приступить к работе. Такое отношение, по словам застройщика, часто приводит к тому, что далеко не все готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу, предпочитая пассивный подход. Анна Шангина также отмечает рост зарплатных ожиданий кандидатов и снижение их уровня компетенций. Светлана Хабибуллина рассказывает, что вследствие снижения уровня компетенций новых кадров работодатели вынуждены смягчать требования к опыту, навыкам и возрасту кандидатов.

Современные требования к подготовке специалистов существенно отличаются от тех, что существовали даже пять лет назад, признает Михаил Гулюкин. По его словам, если раньше основное внимание работодателя уделялось наличию профильного образования соискателя, то сегодня гораздо важнее — наличие у него реального опыта и практических навыков. «Поэтому наши приоритеты сместились в сторону оценки компетенций кандидатов через выполнение тестовых заданий и кейсов, имитирующих реальные рабочие ситуации»,— говорит собеседник «G».

Охота за профессионалами

В 2025 году рынок труда в строительной отрасли ждет некоторое замедление темпов роста зарплат и стабилизация уровня безработицы, считает Светлана Хабибуллина. «Фокус внимания работодателей сосредоточится на удержании специалистов и пересмотре систем мотивации»,— говорит эйчар Allias Group.

Несмотря ни на что, по словам Дмитрия Гасенегера, застройщики неизбежно столкнутся с дефицитом специалистов рабочих профессий. «Многие сегодня стремятся к офисной работе, мечтая о "белых воротничках", и это создает дисбаланс на рынке труда. В связи с этим в ближайшем будущем спрос на квалифицированных рабочих, строителей, инженеров и других специалистов, связанных с промышленностью, будет только расти. Зарплаты в этих сферах начнут увеличиваться, а хорошим специалистам будут предлагать дополнительные бонусы и льготы, чтобы удержать их на местах. За такими профессионалами начнется настоящая охота, а компании будут создавать для них максимально комфортные условия труда»,— рассказывает гендиректор компании «Крым Море Град».

Михаил Гулюкин считает, что для преодоления дефицита кадров в строительной отрасли необходима активная поддержка со стороны государства. Одним из возможных решений, по его словам, могло бы стать внедрение программ, аналогичных тем, что действуют в IT-индустрии, включая налоговые льготы и субсидии для компаний, занимающихся строительством. Это, отмечает эксперт рынка, позволит стимулировать развитие отрасли и повысит ее привлекательность для молодых специалистов. «Решение кадрового кризиса в строительной сфере требует системного подхода, включающего поддержку на государственном уровне, модернизацию образовательных стандартов и оптимизацию административных процедур»,— резюмирует господин Гулюкин.

Дмитрий Михеенко