Физикам дали фору

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости исключить чрезмерный набор учащихся в вузы по «невостребованным специальностям». О каких конкретно направлениях идет речь, он не уточнил. «G» узнал, какие специальности высшего образования наиболее востребованы на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменения в образовательной политике направлены на усиление естественно-научного, инженерно-технического блоков, а также сферы информационных технологий

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Изменения в образовательной политике направлены на усиление естественно-научного, инженерно-технического блоков, а также сферы информационных технологий

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в феврале 2025 года поручил правительству принять пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузах, и исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики. Также он потребовал убрать из системы российского образования «устаревшие курсы». Принять такие меры должны уже в 2026 году. «G» выяснил, что рынок труда юга России требует прежде всего технического образования, даже более, чем аграрного. Гуманитарии же (юристы, экономисты, управленцы) находятся в худшем положении. Тренд на подготовку «технарей» уже наметился. Вместе с тем представители вузов избегают разговоров о сокращении набора на «ненужные» специальности.

Треть безработных имеет высшее образование

В управлении службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края рассказали, что наибольшее количество безработных, имеющих высшее образование,— это бывшие бухгалтеры, менеджеры, юристы, экономисты. Вместе с тем работодателям требуются врачи, педагоги, а также квалифицированные рабочие кадры, доля которых в общей кадровой потребности составляет около 60%. Распределение безработных, стоящих на учете, по уровням образования таково: обладатели вузовских дипломов — 35,5%, выпускники ссузов — 33,2%, имеющие школьные аттестаты — 27,8%, не имеющие основного общего образования — 3,5%.

В банке свободных вакансий службы занятости Ростовской области 65% предложений работодателей относятся к рабочим профессиям. Из стоящих на учете высшее образование имеют 27%, среднее профессиональное — 36%, общее — 35%. Из специалистов с высшим образованием работодатели ищут прежде всего врачей, инженеров различных специализаций, а также педагогов.

В Адыгее ситуация практически аналогична. В администрации республики сообщили, что наиболее ощутима потребность во врачах, учителях, бухгалтерах, инженерах. Также растет спрос на специалистов в IT и цифровом маркетинге. Стоящие на учете безработные по обозначенным уровням образования делятся на три практически равные группы.

«Переизбыток лириков и нехватка физиков»

Представители негосударственного сектора в рекрутинге обращают внимание на две основные тенденции: дефицит рабочих специальностей и профицит «модных» (юриспруденция, маркетинг и реклама, менеджмент, инвестиции, консалтинг). Соответствующую статистику по южным регионам «G» представил сервис по поиску работы hh.ru. В пресс-службе сервиса обращают внимание также на тренд снижения важности наличия высшего образования. Доля вакансий с требованием наличия вузовского диплома, по данным hh.ru, снизилась с 29% в 2019 году до 21% в 2024 году.

Международный HR-стратег и основатель HR-академии, ex-HR-директор машиностроительного завода CLAAS Элла Деткова со ссылкой на собственную практику подтверждает переизбыток на рынке труда юристов, экономистов, психологов и филологов и говорит о несовершенстве подготовки управленцев, знания которых слишком общие и неконкретные.

«Сегодня явно не хватает представителей IT-профессий: программистов, специалистов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных. Проблема — с маркетологами-стратегами, специалистами по продвижению брендов, директорами по персоналу, умеющими создавать человеческий капитал. Растет потребность в логистах, потому что сейчас открываются новые направления поставок и нужно строить новые цепочки. Востребованы врачи с высокой квалификацией и клиентоориентированностью. В целом наблюдается переизбыток лириков и нехватка физиков»,— говорит эксперт.

«Технари» в тренде

В министерстве общего и профессионального образования Ростовской области ответили, что приоритетными для региона направлениями подготовки являются инженерно-технические, особенно IT-профессии, а также педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности.

В Южном федеральном университете (ЮФУ) рассказали, что с каждым годом увеличивается количество поступающих на прикладную математику и информатику, фундаментальную информатику и информационные технологии, инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатику и вычислительную технику, а также инженерные направления, связанные с робототехникой и БПЛА. В последние годы вуз провел набор на новые программы, связанные с искусственным интеллектом, инженерией киберплатформ и рядом других IT- и технических направлений.

Вместе с тем в ЮФУ фиксируют большой запрос на направления, связанные с психологией, а также на специальности в сфере экономики, менеджмента и управления персоналом. Конкурсными также являются языковые направления: филология, лингвистика, журналистика, реклама и связи с общественностью. Традиционно высок конкурс на юриспруденцию и международные отношения. Также в прошлом году было увеличение спроса на программы лингвистики с изучением китайского языка.

Из данных, предоставленных министерством образования и науки Краснодарского края, следует, что наиболее востребованными направлениями в вузах являются информационные системы и технологии, а также инфобезопасность. Конкурс на них достигает 25 человек на место. С некоторым отрывом следуют аграрные специальности, педагогическое и психологическое образование, строительство.

В частности, в Кубанском государственном университете (КубГУ) рассказали, что IT-специальности в минувшем году впервые вышли в десятку лидеров по популярности. Абитуриенты сохраняют высокий интерес к журналистике, рекламе, отечественной филологии и международным отношениям. Незначительно снизилась популярность юриспруденции, экономики и менеджмента, а интерес к фундаментальным наукам (физике, химии, биологии, математике), наоборот, несколько вырос.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что заметно возрос интерес студентов к инженерным и медицинским направлениям подготовки, а также специальностям в IT-сфере. В частности, наиболее востребованы у студентов программная инженерия, информатика, юриспруденция, лечебное дело, стоматология и фармация.

Образование адаптируют под запросы

работодателей Говоря о предстоящей смене акцентов в образовательной политике, в КубГУ прогнозируют, что изменения будут направлены на усиление естественно-научного, инженерно-технического блоков, сферы информационных технологий и педагогического образования за счет сокращения в первую очередь экономико-управленческого и юридического блоков.

Вместе с тем в вузе считают, что процесс преобразований не должен быть революционным. «Наш подход в актуализации образовательных программ строится на их адаптации под требования работодателей и рынка труда, преимущественно за счет коррекции реализуемых профилей и модулей образовательных программ внутри отдельных специальностей»,— говорит проректор по довузовскому и дополнительному профобразованию Семен Кустов.

С учетом того, что практически половина первокурсников КубГУ — это договорники, обучающиеся на коммерческой основе, портфель образовательных программ следует составлять в том числе и с учетом запроса обучающихся, отмечает он. В частности, в этом году уже лицензированы или планируются к открытию 24 новых направления подготовки, среди которых — разработка ПО и приложений искусственного интеллекта, электронные СМИ и новые медиа, информационная безопасность, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Элла Деткова считает, что проблема состоит в том, что «физики» не умеют быть руководителями. «Огромная нехватка управленцев-технарей с развитыми лидерскими качествами, умеющих собрать вокруг себя команду, выстроить коммуникацию, наладить систему и замотивировать коллег. К сожалению, на технических специальностях этому не учат. И это очень считывается. И это у нас является зоной для развития»,— говорит эксперт.

Из этого она делает вывод о необходимости доучивать технических специалистов основам бизнес-образования. «Я бы интегрировала гуманитарные специальности в прикладные технические, которых сейчас не хватает на рынке труда. То есть любому техническому специалисту, если он хочет быть успешным, нужен экономический бэкграунд. Ему важно иметь понимание финансового управления компанией, юриспруденции, менеджмента и психологии»,— добавляет она.

В компании «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань) считают, что образовательные учреждения сегодня не полностью дают нужные практические навыки, а иногда — даже представление о всем спектре необходимых знаний по специальности. «Предприятиям приходится брать инженеров сразу на позицию на уровень ниже и параллельно обучать их на рабочем месте. Но с другой стороны, скорость развития систем и появления новой информации действительно настолько велика, что было бы утопично думать, что можно обучиться в ссузе или вузе и соответствовать на 100% требованиям работодателя. Сегодня компании обязаны обучать сотрудников всю их рабочую деятельность, и это будет всегда, независимо от качества образования»,— говорит директор департамента по подбору, обучению и адаптации персонала ОТЭКО Марина Лавринова.

Она отмечает, что сегодня многие предприятия внедряют собственные обучающие программы, летние стажировки для студентов, наставничество, которые помогают новичкам быстро втянуться в работу, а опытным сотрудникам — повысить квалификацию.

Элла Деткова настаивает на том, что обучение на рабочем месте следует начинать не после получения диплома, а еще в студенчестве. «Конечно, идеальной является система, при которой студент половину учебного времени проводит обучаясь теории, а вторую — непосредственно на производстве. Если мы говорим про мировой опыт, то лучшая модель — при которой обучение происходит без отрыва от производства»,— заключает эксперт.

Михаил Волкодав