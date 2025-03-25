Поступления табачных акцизов из регионов Юга России выросли на 29,6 млрд рублей

За 2024 год в России объем поступлений табачных акцизов в федеральный бюджет увеличился на 101,9 млрд руб. (с 724,8 млрд до 826,7 млрд руб.). Об этом сообщила директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина в рамках межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую сегодня, 25 марта, провел «Ъ-Ростов».

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По словам Ирины Бушиной, рост поступлений произошел на фоне роста объемов легального производства. По данным АНО «ННЦК», за 2024 год сумма поступивших из регионов ЮФО акцизов от отечественных производителей составила 129,1 млрд руб. Это более чем на 29,6 млрд руб. или 29,8% больше, чем за 2023 год (когда объем поступлений составил почти 99,5 млрд руб.).

Эксперт добавила, что в IV квартале 2024 года ННЦК зафиксировал на юге России минимальный за последние годы уровень незаконного оборота сигарет – 15,8% против 20,3% годом ранее.

Владимир Андреев