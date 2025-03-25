Стоимость растворимого кофе на Кубани за год выросла на 19%

В Краснодарском крае в январе—феврале 2025 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксирован рост цен на кофе при общем снижении объемов продаж в ряде сегментов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Медианная цена растворимого кофе выросла на 19%, до 399 руб., при этом количество покупок снизилось на 1%, а в онлайн-канале — на 5%. Молотый кофе подорожал на 20%, до 570 руб., а его продажи увеличились на 4% (в онлайне — на 8%). Зерновой кофе подорожал на 30%, почти до 1,5 тыс. руб., однако объем покупок сократился на 7%, несмотря на рост онлайн-продаж на 6%. Кофе в капсулах подорожал на 11%, до 821 руб., а спрос на него снизился на 14%, при этом онлайн-продажи выросли на 5%.

«Рост стоимости кофе начал оказывать заметное давление на спрос. Несмотря на силу привычки ежедневного употребления кофе, которая отодвигала на второй план ценовой фактор при покупке, в начале этого года в ряде категорий фиксируется снижение объема покупок»,— отмечают аналитики.

В компании уточнили, что в целом по России число торговых точек, продающих кофе, сократилось на 6% год к году, что обусловлено высокой конкуренцией и распространением вендинга. Одновременно усиливается переход потребителей в онлайн-сегмент, что связано с развитием e-grocery-сервисов, особенно в регионах.

Вячеслав Рыжков