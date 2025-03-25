За год уровень коррупции на Дону снизился на 24%

Правительство Ростовской области сообщило о снижении уровня коррупции в регионе по итогам 2024 года. В докладе отмечается, что доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, составила 6,5%, что ниже запланированного показателя в 24,5%, сообщает в пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023 году уровень коррупционных инцидентов среди жителей региона составлял 6,9%, что означает снижение на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Однако глава ГУ МВД Ростовской области Олег Агарков в феврале 2025 года сообщил о росте числа коррупционных преступлений на 23% за 2024 год, при этом почти половина из них — взятки.

С начала текущего года были задержаны несколько человек по делам, связанным с получением взяток. Бывший заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев был пойман при попытке получить почти 100 млн руб. Экс-заместитель губернатора и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский задержан по обвинению в превышении полномочий и хищении 155,2 млн руб. В связи с этими расследованиями уволен министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов вместе со своими заместителями Сергеем Бондаренко и Кириллом Дьячкиным.

Николай Аксенов