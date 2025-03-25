«Россети Тюмень» увеличили финансирование ремонтной кампании в ХМАО-Югре до 2,7 млрд рублей

«Россети Тюмень» увеличили финансирование производственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 7% – до 2,7 млрд рублей. В планах на 2025 год –техническое обслуживание и ремонт 324 высоковольтных подстанций и более 9 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения.



В рамках подготовки энергокомплекса к следующему отопительному сезону специалисты компании проведут работы на 2098 линейных объектах. Энергетики заменят и усилят свыше 600 опор, обновят почти 14 тысяч изоляторов и установят 2635 птицезащитных устройств. Для поддержания нормативной ширины просек сотрудники расчистят 2,1 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников.

В течение года на высоковольтных подстанциях отремонтируют 864 силовых трансформатора и 491 выключатель, а также заменят 1164 опорно-стержневых изолятора. Все работы энергетики планируют завершить до 1 октября.

Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения порядка 1,8 млн жителей округа и инфраструктуры крупнейших предприятий нефтегазодобывающего сектора.

АО «Россети Тюмень»