Чистая прибыль ижевского ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс» упала на 73,1% в 2024 году

Чистая прибыль ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс», управляющего сетью аптек по стране, составила 1,9 млн руб. в 2024 году, что на 73,1% или 5,3 млн меньше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах ижевской организации на «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании при этом увеличилась на 16,7% за год, до 848,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс» было зарегистрировано в Ижевске в 1999 году. Как указано на сайте организации, компания владеет федеральной сетью аптек, которая охватывает 25 регионов страны. По последним данным, в активе «Прогресс-Фармаимпекса» находится 846 аптек под брендами «Бережная аптека», «Фармакон», «Клюква» и другие.

Управляющей компанией ЗАО является ООО «Фармаимпекс—УК». Директор и бенефициар общества — Алексей Зверев. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в честь основателя компании Владимира Зверева, скончавшегося в 2023-м, назвали сквер на ул. Промышленная в Ижевске. Здесь находится центральный офис «Прогресс-Фармаимпекса».