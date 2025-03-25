Промсвязьбанк передумал банкротить производителя алкоголя «Белвино»

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство ПАО «Просвязьбанк» о прекращении производства по его иску о признании банкротом местного производителя алкоголя ОАО «Белвино». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Истец ходатайствовал об отказе во введении наблюдения (первая ступень банкротства юрлиц) и прекращении производства в связи с тем, что ответчик погасил задолженность перед ним в полном объеме.

Промсвязьбанк обратился в суд с требованием признать «Белвино» несостоятельным в августе 2024 года. Согласно заявлению, задолженность производителя алкоголя составляла 15,2 млн руб.

В июле 2024 года предприятие сообщало о том, что подаст иск о самобанкротстве, кредиторами значились Промсвязьбанк и региональное УФНС. Согласно картотеке арбитражных дел, такое заявление не поступало.

Алина Морозова