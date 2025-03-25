Миронов предложил ввести единую соцкарту для пенсионеров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов считает нужным ввести в России единую социальную карту для пенсионеров, которая бы действовала на всей территории страны. СРЗП намерена подготовить соответствующий законопроект.

Господин Миронов напомнил, что программа партии СРЗП предлагает ввести единую соцкарту для россиян, предоставляющую право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров вне зависимости от места их проживания. Он назвал несправедливой практику, когда соцкарта прекращает действовать за пределами региона.

«Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца»,— пояснил «РИА Новости» политик.

С 2025 года пенсии для работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%. Позднее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».