Производство автопрома в Ленобласти увеличилось вдвое за два месяца года

За два первых месяца текущего года в Ленобласти удвоилось производство автопрома. В январе-феврале индекс промышленного производства (ИПП) в этой отрасли в регионе вырос до 185,8%, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие по выпуску прицепов и полуприцепов в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Предприятие по выпуску прицепов и полуприцепов в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«Хорошие показатели у малых предприятий по выпуску прицепов и полуприцепов, а также у крупного производителя комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в Кингисеппском районе»,— прокомментировал озвученные цифры зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов.

В целом за январь-февраль 2025 года ИПП в Ленобласти увеличился на 2%. Основными драйверами роста послужили машиностроение и производство нефтепродуктов, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компании ООО «Сотранс Сити» и ООО «Элис» договорились с правительством Ленобласти о строительстве на территории региона новых производственных площадок по выпуску автомобильных компонентов и полуприцепов. Общую сумму инвестиций оценили в 9,5 млрд рублей.

Андрей Цедрик