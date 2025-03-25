Из-за экстремально высоких запасов снега на реках Алдан, Амге, Витим и Вилюй в Якутии ожидают сложный паводковый сезон, сообщили «Ъ» в Службе спасения республики. По информации начальника службы Иннокентия Андросова, негативно может сказаться резкое потепление, о котором уже говорят в других регионах России.

«В этом году по реке Вилюй будет много воды. На северо-востоке республики, на реках Индигирке и Колыме, снега выпало ниже нормы. Проанализировав снегозапасы и притоки рек, могу сказать, что в Якутии ожидается сложный весенний паводок», — рассказал Иннокентий Андросов, отметив, что на прохождение ледохода, влияют множество факторов, основной из которых толщина льда и снегозапасы.

По данным Якутского УГМС на 20 марта, места с экстремально высокими снегозапасами находятся в верховье реки Алдан, верховье реки Амги, на реке Витим, возле Ленска и особенно в бассейне реки Вилюй. Вскрытие рек в Якутии в этом году ожидается в сроки, близкие к средним многолетним показателям, с вероятностью небольшого отклонения в сторону более ранних сроков.

Во время весеннего паводка в 2024 года в Якутии пострадали дома 745 семей. Выплаты составили около 1 млрд руб. Более 655 млн руб. было предусмотрено из резервного фонда правительства РФ, еще 330 млн руб. — софинансирование республики. В 2025 году в зоне возможного подтопления находится 121 населенный пункт, где проживает свыше 24 тыс. человек. Подготовка к прохождению паводка не прекращалась с прошлого года.

Николай Борисов, Якутск