Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в ЛНР

В результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Михайловка в Кременском муниципальном округе ЛНР тяжелое ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, сообщил телеканал.

Во время удара Никита Гольдин был вместе с оператором и водителем «Звезды» Андреем Пановым и Александром Сиркели. Они погибли. При обстреле также погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и трое местных жителей. 14-летний подросток получил ранение.

Как сообщает «Звезда», ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что при ударе значительные повреждения получили строения поблизости. Минцифры России сообщило о готовности оказать необходимую поддержку родным и близким погибших журналистов.