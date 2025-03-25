3,192 триллиона рублей составлял на 1 марта 2025 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 марта 2024-го долг регионов был равен 3,209 трлн руб. Таким образом, за год он снизился на 17 млрд руб. По видам обязательств задолженность такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 373 млрд руб., на банковские кредиты — 171 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,581 трлн руб. Также в составе долга субъектов госгарантии на 51 млрд руб., внешняя задолженность на $185 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 марта был равен еще 368 млрд руб.