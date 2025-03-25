Частная инвестактивность не растет

В свежем мартовском обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) фиксируют заметное ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал в экономике России (квартал к кварталу с учетом сезонности) с 0,3% во втором и третьем кварталах 2024 года до 1,2% в четвертом. В центре считают, что такое ускорение вызвано неравномерностью учета. «Речь, скорее всего, идет о выходящем за пределы сезонной нормы объеме сдачи в эксплуатацию крупных строительных объектов в самом конце года»,— поясняют они.

В ЦМАКП также фиксируют, что в строительстве в январе 2025 года, как и ожидалось, рост экономической активности не закрепился (в октябре 2024 года со снятой сезонностью он составил 0,4%, в ноябре — 0,6%, в декабре — 3,7%, а в январе 2025 года остановился — 0%). «Скорее всего, сам декабрьский скачок был чисто "счетным феноменом", отражающим известные проблемы с распределением строительных работ, "попадающих в статистику" при вводе объектов, а фактически производившихся в течение всего года»,— добавляют аналитики.

При этом индекс предложения инвесттоваров в экономике РФ, традиционно рассчитываемый авторами ЦМАКП, в конце 2024 года продолжил стагнировать после небольшого разогрева в конце третьего квартала, что было связано с ввозом грузовиков перед повышением утильсбора. Вместе с этим не растет и частная инвестактивность, заключают аналитики. «В дальнейшем следует ожидать отрицательной коррекции инвестиционного индекса (в условиях беспрецедентно высокой ключевой ставки Банка России)»,— считают в ЦМАКП.

Свежие же опросы компаний, опубликованные ЦБ, фиксируют снижение инвестактивности в конце 2024 года с пиков 2023 года (см. график). Рост инвестиций, по оценкам регулятора, продолжается, но заметно замедлился. Среди факторов, ограничивающих такую активность, выросло влияние уровня ставок по инвестиционным кредитам и неопределенности экономической ситуации. Ожидания инвестиционной активности на первый квартал 2025 года как в целом по экономике, так и почти во всех основных отраслях, за исключением транспортировки и хранения, более умеренные, чем формировались на четвертый квартал 2024 года: показатель вернулся к уровням первой половины 2022 года.

Артем Чугунов