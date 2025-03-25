Удобрения ищут почву

Латинская Америка становится ключевым экспортным рынком для российских производителей удобрений. Так, «Акрон» за 2024 год нарастил продажи в регион более чем на 40%, а доля этих стран в общей выручке группы превысила 30%. Аналитики ждут дальнейшего увеличения поставок удобрений в Латинскую Америку, указывая на увеличение в регионе посевных площадей основных аграрных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Акрон» — крупный российский производитель аммиака, азотных и сложных удобрений — увеличил выручку от продаж в странах Латинской Америки в 2024 году на 41,6% год к году, до 61,76 млрд руб. Общая выручка компании выросла на 10%, до 198,2 млрд руб. Доля Латинской Америки в общих продажах увеличилась за год с 24,3% до 31,1%. Показатель EBITDA «Акрона» снизился на 12%, до 60,7 млрд руб., чистая прибыль — на 15%, до 30,5 млрд руб.

Выручка «Акрона» на других крупных рынках дальнего зарубежья выросла не так существенно либо сократилась. Так, продажи в США увеличились на 5,3%, до 29,4 млрд руб., в страны Азии (без учета Китая) — снизились на 1%, до 35,87 млрд руб. Выручка от поставок в Китай упала на 14%, до 12,32 млрд руб., от продаж в Африку — на 18%, до 8,09 млрд руб. Резкий рост также показали продажи в страны СНГ — на 53% год к году, до 6,74 млрд руб. Выручка от отгрузок на внутренний рынок увеличилась на 1,8%, до 39,48 млрд руб. В других крупных компаниях на вопросы о структуре продаж не ответили.

«Акрон» владеет двумя заводами по производству минеральных удобрений, ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области. В 2026 году группа также планирует ввести в эксплуатацию Талицкий ГОК для разработки калийного месторождения в Пермском крае, сообщается в обзоре агентства НКР. В 2025 году «Акрон» планирует увеличить производство на 7%, до 9 млн тонн.

В целом выпуск удобрений в России в 2025 году, по прогнозу Российской ассоциации производителей удобрений, может вырасти на 3%, до 65 млн тонн, а экспорт — увеличиться на 5%, до 44 млн тонн. При этом аналитики ожидают роста цен на мировых рынках, что будет поддерживать показатели экспорта. Так, рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз стоимости калия с $230 до $250 за тонну на фоне значительного восстановления спроса, в том числе в Китае и Бразилии. Кроме того, аналитики увеличили прогноз цен на карбамид в 2025–2026 годах с учетом роста цен на газовое сырье и ограниченный рост мощностей в ближайшее время. Цены на аммиак эксперты Fitch ожидают на уровне $330 за тонну.

Как отмечает руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков, экспорт наиболее популярного азотного удобрения — карбамида — будет зависеть от политической обстановки на ключевых рынках. В случае введения ЕС импортных пошлин на азотные удобрения из РФ объемы поставок туда начнут постепенно снижаться, а российские компании будут переориентировать экспорт на такие направления, как Южная Америка, Северная Америка и Африка. Поставки в Индию, вероятно, уже не будут находиться на прежнем уровне в связи с активным наращиванием в стране собственного производства карбамида, отмечает эксперт.

Также гипотетический запрет на поставки комплексных удобрений из России в Европу может повлиять на географию поставок MAP/DAP (в 2024 году более половины экспорта пришлось на Бразилию). Но перед этим региональные дистрибуторы будут мотивированы аккумулировать запасы фосфорных удобрений, считает эксперт. В целом господин Братчиков ожидает дальнейшего повышения доли стран Латинской Америки за счет роста посевных площадей основных сельскохозяйственных культур региона. Также в MMI прогнозируют увеличение доли стран Африки (особенно ЮАР) ввиду растущего спроса на удобрения из РФ.

В калийном сегменте экспорт, скорее всего, повторит прошлогоднюю структуру, считают в MMI. Господин Братчиков напоминает, что тогда 34% российских поставок пришлось на Бразилию, 28% были направлены в Китай, 14% — в страны Юго-Восточной Азии, 10% — в США, 6% — в Индию. Тем не менее некоторые политические события в случае их реализации теоретически могут изменить экспортные потоки хлористого калия, отмечает эксперт. Например, введение 25-процентных пошлин США на канадский хлористый калий, который обеспечивает около 90% американских потребностей. В этом случае Канада, вероятно, переключится на другого крупного потребителя — Бразилию, в то время как Россия увеличит свою долю в импорте США.

Ольга Мордюшенко