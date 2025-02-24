Калию подбирают квоту

Вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия. Соответствующий вопрос по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева прорабатывают Минпромторг и Минсельхоз. Участники рынка и эксперты считают, что ограничения могут стимулировать рост цен на калийные удобрения, которые снижаются последние два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство может ввести нетарифные ограничения на экспорт хлористого калия, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. Поручение подготовить предложения о квотировании экспорта калия в 2025 году вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу и Минпромторгу. Устанавливать квоту и порядок ее распределения будет Минсельхоз. В Минпромторге переадресовали вопросы “Ъ” в Минсельхоз, где комментарий не предоставили.

По словам источника “Ъ” в Минсельхозе, решение вызвано необходимостью первоочередного обеспечения потребностей в хлористом калии на внутреннем рынке, в первую очередь для производства сложных удобрений (NPK).

Собеседник “Ъ” допускает, что на фоне введения квот объем экспорта калия в 2025 году будет ниже уровня 2024 года. По данным источников “Ъ”, квоты на экспорт калия могут начать действовать со второго квартала текущего года.

Сегодня в РФ регулируется экспорт только азотных и сложных удобрений. Впервые нетарифные квоты в их отношении были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. После этого сроки их действия несколько раз продлевались, а разрешенные объемы поставок корректировались.

Так, квоты на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года были утверждены на уровне 19,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — 12,5 млн тонн, для сложных — около 7,3 млн тонн. В октябре квота на вывоз сложных удобрений была увеличена на 300 тыс. тонн. В конце октября правительство продлило меры на срок до 31 мая 2025 года. Общий объем экспортных квот на этот период составит около 19,2 млн тонн, в том числе 11,2 млн тонн для азотных удобрений и почти 8 млн тонн — для сложных. Экспорт калия не квотировался из-за крайне низкого потребления этого вида удобрений российскими аграриями.

Хлористый калий в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». Объемы своего производства компании официально не раскрывают, но по данным собеседников “Ъ”, в 2024 году они были рекордными благодаря восстановлению поставок на экспорт. В «Еврохиме» и «Уралкалии» официально вопрос о введении квот не стали комментировать.

По данным MMI, в 2024 году химические компании экспортировали из России 9,7 млн тонн карбамида, 3,4 млн тонн аммиачной селитры, 6,3 млн тонн сложных удобрений и 13,3 млн тонн калия. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка указывает, что по итогам 2024 года производство хлорида калия в России увеличилось на 28% год к году, до 16,9 млн тонн, экспорт увеличился в 1,5 раза. Как отмечали в ЦЭП, динамике способствовали продолжение реализации инвестиционных проектов, затормозившихся в 2022–2023 годах, расширение присутствия российских производителей на рынках Азии и высокий спрос в условиях низких цен. В 2025–2026 годах, согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов от августа 2024 года, выпуск хлористого калия в РФ может вырасти до 17–17,7 млн тонн в год, экспорт — до 13,5–14 млн тонн.

На прошлой неделе «Уралкалий» сообщил, что во втором квартале 2025 года сократит производство минимум на 300 тыс. тонн из-за плановых ремонтов на трех рудниках. Объем сокращения производства в третьем квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ, уточняли там. При этом компания планирует в 2025 году нарастить объем поставок на внутренний рынок минимум на 400 тыс. тонн. Также о снижении выпуска калия заявлял единственный белорусский производитель «Беларуськалий».

Источники “Ъ” полагают, что введение квот и сокращение экспорта калия может способствовать стабилизации цен на этот вид удобрений на мировом рынке, которые падают последние два года после пика в 2022 году.

Агентство Argus в своем обзоре объясняет снижение котировок в первую очередь тем, что поставки белорусского и российского хлористого калия на мировой рынок восстановились быстрее, чем ожидали участники отрасли, после значительного сокращения из-за санкций и в связи с началом военных действий РФ на Украине в феврале 2022 года. С начала февраля этого года котировки немного выросли — на 5%, до $284 за тонну, на 20 февраля.

Нина Адамова также отмечает, что для ценовой конъюнктуры глобального рынка возможное квотирование экспорта калийных удобрений может послужить фактором роста цен, которые в 2024 году сильно снизились. В MMI добавляют, что действующие экспортные квоты не оказали существенного влияния на объем экспорта удобрений из России из-за их высокого порога, позволяющего производителям отгружать требуемые объемы.

Ольга Мордюшенко