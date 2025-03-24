Получившую травму на Pari Ice Cross спортсменку прооперируют в Санкт-Петербурге

Спортсменку Викторию Сенотрусову, получившую в Нижнем Новгороде серьезную травму во время соревнований по скоростному спуску на коньках Pari Ice Cross, будут оперировать в Санкт-Петербурге. Об этом она сама сообщила в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам спортсменки, у нее двойной перелом ноги со смещением. Сейчас она находится на пути домой, в Санкт-Петербург. Виктория Сенотрусова пояснила, что сама приняла решение провести операцию дома и поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

Как писал «Ъ-Приволжье», гонки Pari ice cross прошли в Нижнем Новгороде 23 марта. Изначально провести соревнования планировалось на неделю раньше, на трассу не успели подготовить. Ее смогли залить льдом только к началу соревнований в минувшее воскресенье.

Осмотрев трассу, спортсмены назвали состояние льда ужасным. Проехать по всей трассе до начала гонки и познакомиться с ней они не успели. Во время соревнований лед на трассе быстро пришел в негодность и местами развалился, обнажив трубы с хладагентом. Неудовлетворительное состояние льда стало одной из причин падения спортсменов во время скоростного спуска.

Исполнительный директор Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках Дина Сафарова пояснила, что спортсмены знали о состоянии трассы и сами приняли решение попробовать покорить ее. Все они имеют страховки и самостоятельно несут ответственность за полученные травмы.

Андрей Репин