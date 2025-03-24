В Ростовской области медики спасли девочку весом 620 граммов

В конце прошлого года в Тацинском районе бригада акушеров приняла сложные роды прямо в карете скорой помощи. Малышку, появившуюся на свет весом 620 грамм, через три месяца выписали домой вместе с мамой, сообщается в телеграм-канале областного минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области

Из-за серьезного медицинского диагноза беременность женщины была осложнена, досрочные роды начались по пути в больницу. Недоношенная новорожденная появились на свет с экстремально низкой массой тела.

До приезда реаниматологов областного Перинатального центра маленькой Дарине посильную медицинскую помощь оказывали врачи родильного отделения ЦРБ Тацинского района.

Более трех месяцев девочка проходила реабилитацию в отделениях ОРИТН и патологии новорожденных, медики оказывали малышке неотложную помощь, приводили в баланс все жизненно важные функции. На днях масса тела младенца восстановилась, скрининговые исследования показали положительную динамику развития. Дарина и ее мама выписаны домой.

По статистике, выживаемость детей, рожденных на таком раннем сроке, составляет 14%, но благодаря слаженной работе врачей и заботливому уходу, в котором нуждалась крошечная пациентка, сегодня она здорова.

Валентина Любашенко