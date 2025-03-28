Работодатели прикрывают тыл

На рынке труда Южного федерального округа (ЮФО) появились признаки восстановления баланса спроса и предложения. Однако, по словам рекрутеров, в среднесрочной перспективе дефицит кадров сохранится в самых человекоемких отраслях. Это касается рабочего и производственного персонала, сферы продаж, транспорта и логистики. Общей тенденцией для рынка становится удорожание рабочей силы. При этом, как отмечают эксперты, даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие годы дефицит кадров сохранится в самых человекоемких отраслях

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В ближайшие годы дефицит кадров сохранится в самых человекоемких отраслях

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В конце 2024-го — начале 2025 годов стало сокращаться число размещенных на сайтах поиска работы вакансий и начало прирастать количество резюме. Так, по данным аналитиков hh.ru, в феврале этого года в целом по России прирост резюме год к году составил 34%, в ЮФО — 41%, в Краснодарском крае — 41%, в Ростовской области — 42%, на Ставрополье — 53% .

Тем не менее региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин констатирует, что рынок труда продолжает оставаться соискательским. Так, по итогам января 2025 года количество размещенных на «Авито» в ЮФО вакансий увеличилось в сравнении с январем 2024 года на 70%, в СКФО — на 91%. Согласно исследованиям Superjob, с дефицитом кадров сталкиваются 80% компаний юга России. Особенно это касается средних и крупных предприятий (83 и 80% соответственно). Лишь 11% организаций не испытывают подобных трудностей, констатируют в рекрутинговой компании.

По данным hh.ru, в 2024 году соотношение среднего числа резюме и среднего числа вакансий было значительно ниже нормы (норма от четырех до восьми резюме на вакансию, когда для соискателей нет сильной конкуренции, работодателям есть из кого выбрать), а по итогам февраля текущего года в Краснодарском и Ставропольском краях было шесть резюме на вакансию, в Ростовской области — пять.

«Но самые массовые профсферы по-прежнему страдают от нехватки людей. Например, в рознице на юге России из-за низкой динамики роста зарплат и не самого легкого функционала — всего 1,8 резюме на вакансию. Даже в профицитных областях работодатели жалуются, что вынуждены очень долго искать подходящих кандидатов, поскольку идет несовпадение ожиданий соискателей с тем, что им предлагают работодатели. Например, поиск журналистов усложняется отсутствием удаленки или гибридного графика, низкими зарплатами, удаленностью офиса от дома или отсутствием расширенного соцпакета»,— говорит руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Кто нужен бизнесу

Последние исследования Академии менеджеров иллюстрируют яркую озабоченность у лидеров и владельцев компаний нехваткой квалифицированных кадров (80% опрошенных). Кроме того, по словам бизнес-тренера Елены Делору, среди работодателей растет конкуренция за таланты, а среди соискателей — растут требования и ожидания. «Я вижу опасения со стороны топов в нехватке сотрудников на всех уровнях — линейный персонал, средний менеджмент и С-level. В отраслях — это чаще технические специалисты и сезонные работники»,— говорит эксперт.

По данным Авито Работы, нехватку кандидатов ощущают компании разных сфер деятельности и форматов бизнеса. Больше всего вакансий, отмечает Дмитрий Телегин, на платформе работодатели юга России публикуют в промышленности, строительстве и логистике. И эти тенденции, по словам собеседника «G», схожи в отдельных регионах страны и в целом по России

В пресс-службе Superjob сообщили, что среди наиболее востребованных позиций на юге России — квалифицированные рабочие в производстве и строительстве, водители и машинисты, продавцы и кассиры, складские рабочие. В промышленности наиболее востребованы технологи, среди рабочих — слесари. «Строительству необходимы инженеры-конструкторы и монтажники, в ритейле наибольшим спросом пользуется линейный торговый персонал, в транспортно-логистической отрасли — дефицит водителей грузовых авто и складских рабочих, а гостинично-ресторанному бизнесу в первую очередь нужны повара и официанты»,— говорят в компании.

ТОП-5 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал Сфера деятельности Топ-3 наиболее востребованных категорий персонала Промышленность, производство Квалифицированные рабочие.

Инженерно-технические работники (ИТР).

Мастера цехов и участков работ Строительство, проектирование, недвижимость Квалифицированные рабочие. ИТР.

Производители работ Ритейл Продавцы-консультанты/кассиры.

Администраторы.

Директора магазинов Транспорт, логистика, ВЭД Водители грузовых автомобилей.

Машинисты спецтехники.

Складские рабочие Туризм, гостиницы, рестораны Повар/пекарь.

Официант/бармен/бариста.

Горничные Источник: Superjob.ru

В HR крымского курорта «Мрия» подтверждают дефицит специалистов в операционных командах: поваров, горничных, артистов и аниматоров. Также, по словам замдиректора по подбору персонала и развитию бренда курорта Юлии Фуртат, не хватает садовников и других работников. Бизнес-партнер по работе с персоналом ГК «Дарстрой» Анна Шангина говорит о дефиците в строительной отрасли инженерных специальностей, рабочих на стройплощадках, а также специалистов в сфере продаж недвижимости.

«Основные причины кадрового голода — в устойчивой демографической проблеме, уходе многих специалистов из профессии после пандемии и недостаточном интересе молодежи к рабочим специальностям в сфере гостеприимства. Кроме того, многие молодые люди не видят перспективы карьерного роста в этой области или не имеют достаточной подготовки»,— говорит госпожа Фуртат.

«В условиях неопределенности, происходящей на рынке недвижимости, кандидаты всерьез задумываются о смене профиля деятельности и переквалификации в иные специальности»,— комментирует госпожа Шангина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство работодателей уверены, что смогут удержать ценные кадры увеличением зарплаты

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Большинство работодателей уверены, что смогут удержать ценные кадры увеличением зарплаты

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Чего хотят соискатели

Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова отмечает, что в пандемийном 2020 году, а также в другие кризисные годы рост количества резюме сопровождался падением зарплатных ожиданий, однако сейчас совершенно другая ситуация. «Раньше соискатели были готовы снижать "хотелки" по зарплате и чувствовали неуверенность, выходя на рынок. Теперь же люди обнаружили, что есть предложения и получше. Иными словами, активных резюме стало заметно больше после накачивания рынка зарплатами за последние два года»,— комментирует госпожа Лавренова.

Однако, по ее словам, финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся.

По словам Дмитрия Телегина, в 2025 году для людей, ищущих работу, размер зарплаты остается одним из главных критериев. Однако, отмечает эксперт, темпы зарплатной гонки замедляются.

Елена Делору отмечает завышенные зарплатные запросы у соискателей, особенно у поколения Z. По словам бизнес-тренера, в этом ракурсе работодателям стоит применять прозрачные критерии премии к фиксированному окладу, которые будут поощрять личный вклад каждого сотрудника. «Такую систему вознаграждения считают самой привлекательной и сами сотрудники. Кроме финансовой составляющей, соискателям важны открытость и прозрачность управления, выполненные обещания со стороны работодателя, командный дух и поддержка коллег, социальная ответственность компании, автономия и возможность экспериментировать, влиять на результаты бизнеса»,— рассказывает госпожа Делору.

Дмитрий Телегин также отмечает помимо размера зарплаты важность для соискателей гибких условий труда, возможностей карьерного роста, программ корпоративных бонусов. Еще кандидаты, по словам представителя «Авито Работы», стали чаще интересоваться обучающими курсами, которые предлагают работодатели, и не только по профильным компетенциям, но и для развития soft skills, а также социальными и экологическими проектами компании, ее репутацией на рынке.

«Для специалистов важен не только вертикальный, но и горизонтальный рост. В ходе одного из опросов выяснилось, что большинство из работающих россиян предпочитают горизонтальное развитие. Повышение экспертности, рост опыта и знаний, развитие в профессии и изучение интересующих сфер при схожем уровне должностей и ответственности привлекает 53% работающих респондентов в ЮФО и 52% в СКФО. Вертикальное развитие карьеры — рост в должности, переход на руководящие позиции, увеличение зоны ответственности и возможностей — интересно 32% опрошенных в ЮФО и 35% в СКФО»,— говорит господин Телегин.

Средние зарплатные ожидания соискателей Гео Специализация Специализация hh индекс Регион Февраль 2023 года Февраль 2024 Февраль 2025 ЮФО 47 000 руб. 50 000 руб. 65 000 руб. Краснодарский край 50 000 руб. 60 000 руб. 70 000 руб. Ростовская область 45 000 руб. 50 000 руб. 65 000 руб. Ставропольский край 40 000 руб. 50 000 руб. 60 000 руб. Источник: hh.ru

По словам аналитиков Superjob, главный фактор для россиян при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (30%). Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей, на это стали чаще обращать внимание. «Если же говорить о составе компенсационных пакетов работодателей, то на первом месте — обучение сотрудников за счет компании и подарки к праздникам (их предоставляют по 55% работодателей), на втором — корпоративные мероприятия (51%), на третьем — компенсация расходов на связь и интернет (37%). А вот если бы россиянам предложили выбрать компенсационный пакет, 40% предпочли бы оплачиваемый полис ДМС, 30% — обучение за счет компании, 20% — бесплатное питание, еще столько же — доплаты к отпускным или компенсацию аренды жилья»,— говорят в рекрутинговом агентстве.

Что предлагают работодатели

Опрошенные «G» работодатели сообщили, что, идя на поводу у соискателей, они были вынуждены пересмотреть политику фонда оплаты труда в сторону увеличения зарплат. Некоторые фирмы вовлекают специалистов в проекты и поощряют их инициативы, помогают адаптироваться новичкам, предоставляют расширенный соцпакет, проводят командные мероприятия и стараются соблюдать баланс между работой и личной жизнью сотрудников.

«Мы осознаем важность создания комфортных условий труда и предлагаем широкий пакет лояльности: жилье, бесплатное питание в корпоративном ресторане, трансфер до работы и обратно, бесплатный доступ к 13 видам спорта, специальные условия для сотрудников на услуги комплекса и многое другое. Также мы предоставляем обучение, даем возможность для профессионального роста и развития навыков, что является важным фактором для привлечения новых сотрудников»,— говорит Юлия Фуртат из «Мрии».

Генеральный директор компании «Крым Море Град» Дмитрий Гесенегер считает, что для удержания ценных специалистов важно своевременно выплачивать заработную плату, предлагая ее «вбелую» и «немного выше рыночной». «Для нас важно, чтобы каждый член команды чувствовал себя уверенно и защищенно. Мы поддерживаем стремление наших сотрудников к развитию. Если человек хочет обучаться и повышать свою квалификацию, компания готова взять на себя расходы на обучение, инвестируя в будущее своих людей и в успех компании в целом. Для нас важно, чтобы каждый мог расти и реализовывать свой потенциал»,— говорит руководитель строительной компании.

Согласно опросу, который аналитики hh.ru провели в конце 2024 года, 48% российских компаний уверены, что минимизировать влияние дефицита кадров на работу с персоналом удастся увеличением бюджета на фонд оплаты труда. В эффективности этой меры чаще уверены руководители отделов и подразделений (53%). Наибольшие надежды на увеличение ФОТ возлагают в логистических компаниях (56%), в HoReCa (53%) и в добыче/переработке сырья (51%).

42% опрошенных hh.ru работодателей считают, что рост зарплат в 2025 году будет в пределах официальной инфляции, 21% — исходя из реалий рынка и запросов работников, 26% респондентов не планируют поднимать зарплаты, а 4% — допускают снижение окладов. 36% работодателей полагают, что решению кадрового голода поможет эффективное использование гибких условий труда (удаленная работа, гибкий график, неполная занятость и т. д.), а также прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат и человекоцентричность — must-have (набор обязательных условий) для привлекательности в глазах соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее дальновидные работодатели предлагают своим сотрудникам, кроме высоких зарплат, различные преференции, например бесплатный фитнес

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Наиболее дальновидные работодатели предлагают своим сотрудникам, кроме высоких зарплат, различные преференции, например бесплатный фитнес

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Людей не станет больше»

По мнению аналитиков SuperJob, в 2025 году будет еще меньше рабочей силы, поэтому не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании. Искать людей, по словам экспертов, будет еще сложнее, дольше и дороже, и компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор. «В выигрыше на рынке труда окажутся компании, отказавшиеся от барьеров в найме, выстроившие процессы обучения и адаптации, умеющие работать со специалистами любых возрастов. Трендом ближайших лет станет удерживание сотрудников. Работодателям нужно смириться, что дешевой рабочей силы больше не будет. Важно отметить, что разрыв в зарплатах между Москвой и регионами будет сокращаться, а компании будут уделять еще больше внимания привлекательности своих брендов как работодателей»,— говорят в Superjob.

Дмитрий Телегин также считает, что в ближайшие несколько лет по-прежнему высоким будет спрос на квалифицированные и неквалифицированные кадры, особенно по наиболее востребованным сферам и профессиям. Вслед за зарплатными ожиданиями кандидатов, по его словам, компании будут повышать зарплатные предложения и смягчать требования к соискателям, развивать бонусные программы, а также внедрять новые форматы занятости.

«Чтобы быть востребованным и успешно конкурировать на рынке труда, нужны не только профильные знания и умения (hard skills), но и развитые социально-психологические компетенции (soft skills), которые помогают легко адаптироваться к изменениям, эффективно учиться и осваивать новые навыки, работать в команде. Практически во всех сферах сейчас также требуются цифровые знания, умение работать с ИИ, большими данными»,— констатирует эксперт «Авито Работы».

Людей не станет больше, ведь главная причина кадрового голода — демографический провал, считает Екатерина Никифорова. К общему дефициту кадров в человекоемких сферах, по ее словам, добавятся несоответствие профессионального образования потребностям рынка и текучесть кадров, которая уже достигла исторического пика: два из трех работников готовы хоть сейчас сменить работу. «Это наша реальность на 2025-й и будущие годы. Рынок труда даже при признаках его некоторой стабилизации в начале 2025 года останется сложным и дефицитным в самых важных отраслях. Для компаний это серьезный вызов, и те, кто с ним справится, не просто поднимутся на новую ступень, а будут задавать вектор развития на годы вперед»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко