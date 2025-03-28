Кому на Юге жить хорошо

В Южном федеральном округе медианная зарплата за год выросла почти на 13%. Больше всего в среднем по рынку работодатели предлагают в Краснодарском крае и Ростовской области. При этом свои преимущества есть и у других субъектов округа. Эксперты рассказали «G», какие регионы и сферы деятельности наиболее перспективны для профессиональной самореализации и увеличения уровня доходов на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя зарплата, предлагаемая работодателями в ЮФО, год к году выросла почти на 13% — до 62 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Средняя зарплата, предлагаемая работодателями в ЮФО, год к году выросла почти на 13% — до 62 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зарплаты растут

Медианная зарплата, предлагаемая работодателями в феврале 2025 года, в Южном федеральном округе (ЮФО) год к году выросла на 12,7% и достигла 62 тыс. руб. В среднем по России этот показатель составил 62,8 тыс. руб., рассказали «G» в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru.

Эксперты уточняют, что ситуация в отдельных субъектах ЮФО отличается. Так, в Краснодарском крае медианная зарплата достигла 66 тыс. руб. (в феврале 2023 года — 59 тыс. руб.), Ростовской области — 64 тыс. руб. (55 тыс. руб.), а в Адыгее — 51 тыс. руб. (45 тыс. руб.).

По уровню средней зарплаты, предлагаемой работодателями, ЮФО из восьми округов занимает предпоследнее, седьмое, место. При этом эксперты заявляют, что рынок труда юга России обладает рядом преимуществ.

Директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова отмечает, что развитая инфраструктура крупных городов, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, наличие предложений от крупных компаний, теплый климат и близость к морю делают ЮФО привлекательным для работы и жизни.

«За счет стабильно высокого уровня миграции дефицит кадров в ЮФО ощущается менее остро, чем в других субъектах России. Среди соискателей мы видим достаточно высокий процент переехавших сюда на постоянное место жительства, причем не только из соседних, но и из более удаленных регионов. Это создает активный рынок труда и способствует обмену опытом между работниками»,— подтверждает руководитель управления персоналом и коммуникаций ГК «Метрикс Development» Елена Теленьга.

По мнению директора по персоналу ГК «Самсон» Сергея Евдокимова, рынок труда юга России отличает диверсифицированность. «Здесь сочетаются традиционные для региона отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство и туризм, а также более современные направления, включая IT-сферу, логистику, промышленность и производство. Такая структура делает рынок труда региона менее уязвимым в периоды экономических спадов: в случае кризиса в одной отрасли другие продолжают устойчиво развиваться. Это создает благоприятные условия для соискателей, которым проще адаптироваться или сменить сферу деятельности»,— поясняет руководитель.

Он добавляет, что еще одним важным преимуществом региона является активное развитие малого и среднего бизнеса. «Для специалистов это шанс присоединиться к компании на этапе ее активного роста, занимать ключевые позиции и накапливать профессиональные навыки»,— подчеркивает Сергей Евдокимов.

Хорошие перспективы

В топ-5 высокооплачиваемых профобластей ЮФО, по данным hh.ru, в феврале 2025 года вошли высший и средний менеджмент, где средняя предлагаемая зарплата составила 100 тыс. руб., автомобильный бизнес — 80 тыс. руб., строительство и недвижимость — 79,6 тыс. руб., добыча сырья — 79,5 тыс. руб., транспорт, логистика и перевозки — 79,4 тыс. руб.

Если говорить о должностях, то в 2024 году наибольший оклад предлагали руководителям: генеральному и исполнительному директорам (CEO) — 159,4 тыс. руб., коммерческому директору (CCO) — 152,4 тыс. руб., финансовому директору (CFO) и руководителю группы разработки — по 150 тыс. руб. В десятку самых высокооплачиваемых профролей также вошли токарь, фрезеровщик, шлифовщик (142,7 тыс. руб.), сварщик (141,1 тыс. руб.) и геодезист (137,9 тыс. руб).

Топ-10 профролей с самыми высокими медианными зарплатами в 2024 году в ЮФО Геодезист 137 900 руб. Руководитель отдела продаж 138 100 руб. Сварщик 141 100 руб. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 142 700 руб. DevOps-инженер 146 900 руб. Операционный директор (COO) 149 800 руб. Финансовый директор (CFO) 150 000 руб. Руководитель группы разработки 150 000 руб. Коммерческий директор (CCO) 152 400 руб. Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 159 400 руб. Источник: hh.ru

Среди наиболее перспективных для самореализации и увеличения уровня доходов отраслей ЮФО эксперты в первую очередь называют индустрию туризма и гостеприимства.

«Краснодарский край, Крым и Ростовская область являются ключевыми туристическими направлениями. Это открывает возможности для карьерного роста в сфере гостиничного бизнеса, ресторанного дела, event-индустрии»,— говорит директор по персоналу курорта Абрау-Дюрсо Ольга Валуева.

ГК «Самсон» занимается развитием курортов. «Мы на практике ощущаем нехватку профессионалов на рынке труда в сфере гостиничного бизнеса. При этом высокая конкуренция среди работодателей и перспективы карьерного роста в туристической отрасли способствуют значительному повышению уровня доходов сотрудников на каждом шаге карьерной лестницы»,— говорит Сергей Евдокимов.

Елена Теленьга добавляет, что стабильный рост также демонстрируют строительная отрасль и аграрный сектор юга России. «Обилие природных ресурсов, благоприятные климатические условия и стратегически выгодное географическое положение делают наш регион привлекательным как для российских, так и иностранных инвесторов. Поэтому эти отрасли остаются перспективными для карьерного роста»,— отмечает эксперт.

Ольга Валуева обращает внимание и на интенсивное развитие ИТ-кластера, особенно в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Это перспективное направление для программистов, аналитиков и digital-специалистов. К примеру, на Кубани число ИТ-компаний за пять лет выросло в 3,5 раза и достигло 2,6 тыс.

Эксперты обращают внимание, что ситуация на рынке труда в отдельных регионах ЮФО существенно отличается. Сергей Евдокимов поясняет, что внутренние различия между субъектами юга России обусловлены спецификой их экономического профиля и уровня урбанизации. Так, Кубань и Ростовская область, по словам эксперта, выделяются масштабами своих рынков труда и уровнем диверсификации отраслей, тогда как Крым и Адыгея имеют более узкую направленность, связанную с туризмом, сельским хозяйством и инфраструктурным развитием.

«Краснодарский край привлекает граждан из других областей России благоприятным климатом и близостью к курортным зонам. Это увеличивает число соискателей и создает конкуренцию среди кандидатов. В Ростовской области дефицит кадров выражен сильнее из-за оттока работников на новые территории с более выгодными условиями труда»,— отмечает старший HR бизнес-партнер Управления по работе с персоналом в регионах ПАО СК «Росгосстрах» Ирина Масуренко.

Топ профобластей по высоким зарплатам в ЮФО Высший и средний менеджмент 100 000 руб. Автомобильный бизнес 80 000 руб. Строительство, недвижимость 79 605 руб. Добыча сырья 79 459 руб. Транспорт, логистика, перевозки 79 364 руб. Источник: hh.ru

По мнению Сергея Евдокимова, Кубань, как один из экономических и демографических лидеров ЮФО, демонстрирует наиболее ощутимую динамику в занятости и рынке труда.

Южный берег Крыма, рассказывает эксперт, является центром туризма с выраженной сезонностью. Здесь доминирует спрос на профессионалов в гостиничном бизнесе, ресторанной сфере, управленцев туристической индустрии и специалистов по работе с клиентами. Западная и центральная части полуострова, напротив, сосредоточены на аграрном развитии и промышленных инициативах. Строительная отрасль особенно активно развивается по всему региону, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, включая дороги, жилые комплексы и туристические объекты.

«Однако одна из ключевых проблем региона — недостаток кадров определенного уровня квалификации из-за сравнительно невысоких зарплат по ряду отраслей, в особенности для работников высокого уровня квалификации. Эти вызовы затрудняют привлечение специалистов извне и требуют значительных усилий со стороны работодателей по созданию привлекательных условий труда»,— отмечает Сергей Евдокимов.

Ростовская область, по мнению эксперта, обладает мощной базой для машиностроения, металлургии, транспортного и логистического сектора, а также агропромышленного комплекса.

Сокращений и снижения зарплат не ожидается

Первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков отмечает, что на рынок труда ЮФО оказывают влияние сразу несколько экономических факторов, включая повышение ключевой ставки ЦБ, отмену льготной ипотеки, инфляцию и общую макроэкономическую нестабильность.

«Повышение ставки приводит к удорожанию заемного капитала для бизнеса, что сказывается на инвестиционной активности и темпах расширения предприятий. Это в свою очередь может привести к более осторожному подходу работодателей в вопросах найма новых сотрудников и пересмотру условий оплаты труда»,— комментирует эксперт.

Что касается возможных сокращений или снижения зарплат, очевидного тренда на это в ЮФО, по наблюдениям Антона Сапожкова, пока не наблюдается. Однако, уточняет эксперт, в отдельных секторах, таких как строительство и девелопмент, где отмена льготной ипотеки и удорожание кредитных ресурсов могут привести к замедлению роста, компании могут пересматривать свои кадровые стратегии. «В то же время такие отрасли, как логистика, сельское хозяйство, промышленность и транспорт, остаются устойчивыми и продолжают нуждаться в квалифицированных кадрах, что поддерживает уровень занятости в регионе»,— заключает Антон Сапожков.

Маргарита Синкевич