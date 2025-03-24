Губернатор Орловской области объяснил выплаты беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на сообщения СМИ о выплатах в 100 тыс. руб. для школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ губернатор подписал 20 марта. По его словам, принять решение о такой выплате регионам рекомендовал Минтруд, рекомендацию ведомства выполнило более 40 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму, и насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят»,— написал господин Клычков в Telegram-канале, ссылаясь на приказ Минтруда №57 от 11 февраля.

Губернатор призвал воспринимать указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в «непростой жизненной ситуации», а не как «сомнительный инфоповод для громких заголовков». «Надо иметь в виду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уж это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери»,— написал он.

Выплата в 100 тыс. руб. была утверждена правительством Орловской области в декабре 2024 года и действует с 1 января текущего года. Чтобы получить средства, студентки очной формы обучения должны обратиться в местные органы соцзащиты. Власти региона считают, что мера улучшит демографическую ситуацию и «обеспечит достойное качество жизни семей региона». 20 марта Андрей Клычков подписал указ, распространяющий меру на учениц общеобразовательных учреждений. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя решение губернатора, заявила, что дети не должны «становиться родителями в школе».

Полина Мотызлевская